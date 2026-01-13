Explosión nocturna en una churrería de Toledo: gran alarma

Una churrería de Navahermosa (Toledo) se ha visto afectada esta medianoche por la explosión de una bombona de butano en la que no se han registrado heridos.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112, a las 23:49 horas de este lunes se ha registrado la explosión en una churrería situada en la calle Mesón de Navahermosa que en ese momento estaba cerrada al público.

No se han registrado heridos y los bomberos del parque de Belvís de la Jara han dado por extinguido el incendio provocado por la explosión a las 02:30 horas.

También ha acudido al lugar la Guardia Civil, técnicos de gas y una ambulancia en preventivo. 

