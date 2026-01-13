AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 14 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, disminuyendo a lo largo del día hasta poco nuboso, así como probables brumas y nieblas matinales en el entorno del Sistema Central y zonas de monte y sierra de la mitad oriental.

Se esperan precipitaciones débiles y chubascos de madrugada que irán desplazándose de oeste a este, disminuyendo de intensidad a lo largo del día y siendo menos probables cuanto más al este y sureste.

Las temperaturas mínimas, que se darán al final del día, experimentarán un descenso en los sistemas Central e Ibérico y pocos cambios, predominando los ascensos en el resto, que podrán ser localmente moderados en zonas de La Mancha. Máximas sin cambios o en ascenso, en general ligero, en el tercio noroccidental y sureste y en descenso generalizado en el resto.

Se registrarán heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico, algo más intensas en cumbres, y el viento de componente sur será flojo al principio tendiendo a variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 13 grados en Albacete, entre los 3 y los 11 en Ciudad Real, entre 0 y 10 grados en Cuenca, entre 3 y 11 grados en Guadalajara y entre 4 y 13 grados en Toledo.