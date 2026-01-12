Luto en este pueblo de Guadalajara: fallece el segundo teniente de alcalde con solo 35 años

El segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura, relación con Asociaciones y Protección Civil del Ayuntamiento de Pioz, Hilario Fernández Blázquez, ha fallecido este lunes a los 35 años de edad.

Hijo del alcalde socialista de Pioz Hortensio Fernández, el PSOE de Guadalajara le ha destacado en una nota de prensa como «un servidor público ejemplar, entregado a su pueblo con compromiso, cercanía y dedicación».

Como muestra de respeto y reconocimiento, el Ayuntamiento ha decretado luto oficial durante cinco días, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

También se suspenderán todos los actos institucionales y festivos organizados o previstos por el Ayuntamiento en ese periodo.

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido mostrar su profundo pesar por su fallecimiento, señalando que es “una pérdida irreparable para Pioz ya que Hilario era una persona entregada en cuerpo y alma a su pueblo; siempre dispuesto ayudar y a trabajar por sus vecinos”.

Bellido ha transmitido sus “más sinceras condolencias” tanto a su familia y amigos. “Todas y todos, les acompañamos en su dolor”.