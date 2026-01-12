AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 13 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo nuboso, aumentando a cubierto en el oeste a partir de mediodía. Probables brumas y algún banco de niebla en los Montes de Toledo. Lluvias y chubascos en el oeste a partir de la tarde, que son probables también en Guadalajara.

La cota de nieve se sitúa alrededor de 1.800-2.000 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso, excepto un ligero descenso de las máximas en el extremo oeste. Heladas débiles dispersas en la Mancha y la Alcarria, sin descartarla en otra zonas altas de la mitad este. Viento del sur y sureste, flojo o moderado.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 14 grados en Albacete, entre los 1 y los 15 en Ciudad Real, entre 2 y 13 grados en Cuenca, entre 3 y 13 grados en Guadalajara y entre 4 y 16 grados en Toledo.