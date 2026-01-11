AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 12 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, con predominio de nubosidad alta durante el día. Habrá brumas y nieblas matinales en Valle del Guadiana y mancha conquense, y más densas, extensas y persistentes en Serranía y Alcarria de Guadalajara.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Toledo y Guadalajara, y con pocos cambios en el resto; las máximas irán en descenso en la Serranía de Guadalajara, y en ascenso en el resto. Habrá heladas débiles en el nordeste y en La Mancha. Soplará viento flojo variable, con predominio del sur y este.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 15 grados en Albacete, entre los 1 y los 13 en Ciudad Real, entre 1 y 14 grados en Cuenca, entre 2 y 13 grados en Guadalajara y entre 3 y 14 grados en Toledo.