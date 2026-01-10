Un coche de juguete para vencer el miedo: Talavera humaniza los traslados al quirófano en Pediatría

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha incorporado un coche infantil destinado al traslado de pacientes pediátricos a pruebas diagnósticas y a quirófano con el objetivo de reducir el estrés y la ansiedad que este tipo de procedimientos puede generar en niños y niñas durante su estancia en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado.

La iniciativa se enmarca en los proyectos de Humanización que se desarrollan en el área de Pediatría del hospital, centrados en mejorar la experiencia del menor y de su familia durante el ingreso, favoreciendo su bienestar emocional y haciendo más amable su paso por el entorno hospitalario.

El vehículo, que ha sido donado por OHLA Servicios-Ingesan, S.A., permitirá que los pequeños se desplacen de forma lúdica cuando tengan que acudir a una prueba diagnóstica o a un procedimiento que pueda resultarles estresante, como lo es también a quirófano, sustituyendo el uso habitual de camillas o sillas de ruedas por una experiencia más cercana al juego.

El director gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, José María Ruiz de Oña, ha destacado que «la humanización de la asistencia sanitaria, especialmente en el ámbito pediátrico, es una prioridad para esta Gerencia».

«Reducir el miedo, el nerviosismo y el estrés de los niños durante su hospitalización contribuye de forma directa a su bienestar y también al de sus familias».

Ruiz de Oña ha subrayado que este tipo de iniciativas «refuerzan un modelo asistencial centrado en la persona, en el que no solo se atiende la enfermedad, sino también el impacto emocional que conlleva un ingreso hospitalario», y ha agradecido la colaboración y sensibilidad de la empresa que ha hecho esta iniciativa, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La incorporación de este coche infantil se suma a otras actuaciones de humanización que se desarrollan en el hospital, como la mejora de los espacios pediátricos, las actividades lúdicas y educativas, y el trabajo coordinado de los profesionales sanitarios, educativos y sociales, con el objetivo común de que los niños vivan su estancia hospitalaria de la manera menos traumática posible.