La suerte sonríe a un pueblo de Toledo: cae parte del segundo premio de la Lotería Nacional

Un despacho receptor de El Toboso (Toledo) ha vendido parte del segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado, que ha correspondido al número 46.705.

El segundo premio (que está dotado con 300.000 euros al número) ha sido vendido en el despacho receptor 77.385, que está ubicado en el número 43 de la calle Antonio Machado de El Toboso, ha informado en una nota de prensa la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Además de en este municipio toledano, el número 46.705 ha sido vendido en Las Palmas, Madrid, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Benidorm (Alicante), Portugalete (Vizkaia), Cabezón de la Sal (Cantabria).

El primer premio, que ha recaído en el número 77.314, ha sido vendido íntegramente en una administración de loterías de Segovia.