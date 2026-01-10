AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 11 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos al principio y final del día disminuyendo a poco nuboso o despejado en las horas centrales.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, predominando los descensos y las máximas en ascenso. Habrá heladas débiles casi generalizadas, siendo más intensas en las Serranías de Cuenca y Guadalajara.

Soplará viento flojo variable con predominio del oeste y suroeste durante las horas centrales, cuando podrá darse algún intervalo de mayor intensidad en la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 11 grados en Albacete, entre los -1 y los 11 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 0 y 10 grados en Guadalajara y entre 1 y 12 grados en Toledo.