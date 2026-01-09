Terremoto político en un pueblo de Guadalajara: dos ediles del PP se rebelan, pactan con el PSOE y ponen en jaque al alcalde

El PP de Guadalajara ha denunciado la «artimaña» de dos ediles del Ayuntamiento de Quer que hasta hora eran de este partido, presentando una moción de censura al primer edil, el ‘popular’ José Miguel Benítez, en un acuerdo con el PSOE en el municipio.

Estos dos ediles, dice el PP en nota de prensa, hasta ayer 8 de enero, formaban parte del equipo de Gobierno liderado por Benítez y han decidido pasarse al Grupo de no adscritos.

Tal y como publica el Ayuntamiento en su web, habiéndose presentado esta moción de censura este jueves se ha convocado una sesión extraordinaria del pleno municipal donde se abordará el debate y votación de la moción contra Benítez el próximo viernes, 23 de enero, a las 12.00 horas.

El secretario general del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha aseverado que el Partido Socialista provincial, «con Pablo Bellido y Rafael Esteban a la cabeza, tienen ahora en su mano demostrar la defensa que hace su partido para reactivar el Pacto contra el Transfuguismo».

El secretario general del PP ha explicado que las dos concejales han acordado con los socialistas que una de las tránsfugas, Gema Cañones, asumirá la Alcaldía con el respaldo de los votos de los socialistas «en contra de lo votado por los vecinos de Quer en las últimas elecciones municipales que dejaron bien claro con su voto que, por tercera vez, elegían en unos comicios a José Miguel Benítez como su alcalde».

Esteban ha criticado cómo los socialistas «corrompen todas las instituciones que tocan y de lo que son capaces por llegar al poder» y ha recordado que hace escasos días lo hacían en el municipio de Tórtola de Henares, también lo intentaron en El Casar y ahora pretender repetirlo en Quer.

El secretario general ha reprochado a los socialistas «su cinismo, su falta de palabra y su nulo compromiso con los vecinos de Quer y la sociedad española» y ha asegurado que esta forma de actuar pasará factura a los socialistas en las próximas elecciones «porque los ciudadanos están cansados de ver como dicen o defienden una cosa para posteriormente hacer la contraria con el único objetivo se seguir perpetuándose en los sillones sin importarles lo más mínimo lo que han dicho los votantes en las urnas».

«Este juego se les va a acabar, la corrupción o los pactos y cesiones a independentistas y a herederos de la banda terrorista han retratado al actual PSOE», ha zanjado.