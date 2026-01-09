AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 10 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso al principio tendiendo a intervalos nubosos.

Se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en las Sierras de Alcaráz y Segura y en la provincia de Ciudad Real y no se descartan lluvias débiles y aisladas durante la madrugada en zonas de montaña del nordeste.

Las temperaturas irán en descenso, produciéndose las mínimas generalmente al final del día. Se esperan heladas débiles en el cuadrante nordeste, resto de zonas montañosas y La Mancha.

El viento soplará flojo variable en la mitad oeste y del noroeste en el resto, donde habrá al principio intervalos de moderado.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 9 grados en Albacete, entre los 1 y los 10 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 11 grados en Toledo.