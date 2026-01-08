Núñez aspira a convertir Castilla-La Mancha en el motor del sur de Europa con menos impuestos, menos trabas y más suelo industrial

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que si gobierna la Comunidad autónoma, aplicará una «verdadera política de reindustrialización», retendrá el talento joven y «modernizará el campo», convirtiendo a la región en «el eje de crecimiento del sur de Europa».

En el transcurso de un comida con medios de comunicación de toda la región, Núñez apunta a que Castilla-La Mancha «tiene que decidir qué futuro quiere», concentrando esfuerzos «en aquellos sectores donde tiene ventajas competitivas».

Como recetas para ese objetivo, ha propuesto una reforma fiscal «que alivie la carga de las rentas medias, de las pymes y de los autónomos», además de «eliminar barreras fiscales» eliminando impuestos como sucesiones, donaciones o actos jurídicos documentados, o reduciendo los derivados de la compraventa de suelo industrial.

Incentivos fiscales en capítulos como digitalización, contratación o zonas despobladas son otras de las propuestas del líder del PP castellanomanchego.

NUEVA LEY DEL SUELO

Quiere Paco Núñez un «cambio radical» en materia de urbanismo, adaptándolo al «posible desarrollo logístico e industrial», consiguiendo que un ayuntamiento no «tarde años en tener un nuevo POM» y luchando contra una «lentitud» que «paraliza el territorio».

Opina que la normativa urbanística vigente «está obsoleta y bloquea la iniciativa privada», algo que «reduce la posibilidad de más vivienda y de suelo industrial».

Por todo ello, la nueva ley que valora poner en marcha si gobierna en la región vendrá a «permitir políticas de crecimiento inmediato», además de «aprovechar las inversiones que vengan a crear riqueza y ganar músculo».

Una nueva normativa de suelo que además sirva para crear corredores económicos que comuniquen Madrid con el sur, pero creciendo en Castilla-La Mancha.

Poder implementar nuevas industrias con menos fiscalidad y simplificación burocráctica son algunas de las ambiciones que debiera tener este plan, según ha dicho Paco Núñez. «Hay que convertir nuestra región en un espacio de creación de oportunidades», ha pedido el dirigente durante este encuentro informativo.

EL CAMPO, ESTRATÉGICO

Paco Núñez ha incluido en su capítulo de propuestas su intención de «garantizar la viabilidad del campo y de la industria agroalimentaria», para lo cual ansía el «mayor plan de modernización» en el sector primario, algo que quiere hacer compatible con el «crecimiento de las renovables».

Invertir en bienestar como algo «de justicia»; recuperar la carrera profesional sanitaria o establecer medidas para restar burocracia aparecen en el listado de deseos del futuro candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha por parte del Partido Popular.

«Castilla-La Mancha es un fin en sí mismo», ha enfatizado el presidente del PP regional, quien quiere «liderar el futuro de transformación» dejando atrás la actitud de «inercia».

GASTO PÚBLICO SÍ, PERO MEJOR INVERTIDO

En Castilla-La Mancha, ha reparado, el gasto público ha servido para garantizar servicios, algo que «está bien», pero no ha habido inversiones «para transformar la economía». Y es que, asegura, se ha «descuidado» una transformación que sí se puede hacer «con una estrategia eficaz».

Ha citado datos de UGT que apuntan a que «el 37% de hogares viven en pobreza energética» y muchos castellanomanchegos «no han podido encender la calefacción en Navidad»; a lo que ha sumado «un 41% de pobreza infantil» que hace que la región sea «más pobre que Bulgaria».

Desfase «abusivo» en materia de empleo femenino, una productividad «muy baja» y un crecimiento económico «inferior al conjunto del país» son algunos de los problemas que ha citado el líder de la oposición, quien ha reparado además en la «pérdida de miles de talentos» jóvenes que se van de la región. «El 80% de los jóvenes quieren irse, y el mero hecho de que se lo planteen es un fracaso político en esta tierra».

Otros datos expuestos por Núñez para criticar la situación económica han pasado por el tejido empresarial, «con un 96% de empresas con menos de diez trabajadores»; y «sin ventajas competitivas claras».

La región «no atrae inversión y no retiene el talento», algo que compromete «el futuro» y que solo es consecuencia de «políticas socialistas de elevado gasto social». «La gestión es nefasta en Castilla-La Mancha, cuando no es inexistente», ha señalado Paco Núñez.

Como conclusión, considera que la región sí que es un territorio con «recursos y potencial», pero «no ha tenido dirigentes que hayan sabido aprovecharla para proyectarse hacia el futuro». Para paliar este escenario, Paco Núñez plantea una mejor «orientación del gasto y de la inversión»

DIRECCIÓN POLÍTICA, NO PROGRAMA ELECTORAL

Toda esta disertación antes de las preguntas de los periodistas viene a ser la «dirección política» que quiere dar al PP en su camino para postular a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Todo ello porque, apunta, «la región y España necesita» estas políticas, pero avisa: «De nada servirá echar a Pedro Sánchez si en Castilla-La Mancha se practica el mismo modelo de gestión de las políticas socialistas».

«España y Castilla-La Mancha necesitan un cambio tranquilo que nos lleve al Gobierno», ha zanjado el presidente ‘popular’, quien insiste en defender un modelo de «pactar con la sociedad civil» todas las medidas que se incluyan en su programa electoral. «Gobernar no es administrar inercias, es defender un modelo», ha rematado.