La pobreza energética aumenta en la última década en Castilla-La Mancha: los datos

UGT ha denunciado que la pobreza energética ha aumentado un 37 por ciento en la última década en Castilla-La Mancha, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato ha precisado este jueves en una nota de prensa que un 19,5 % de los hogares castellanomanchegos, es decir, 2 de cada 10, no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, lo que sitúa a esta región con uno de los peores indicadores del país, solo por detrás de Extremadura (21,7 %), Murcia (20,9 %) y Andalucía (20,1 %), y dos puntos por encima de la media nacional (17,4 %).

UGT Castilla-La Mancha ha señalado que, a pesar de las medidas que se vienen implementando en los últimos años para un suministro adecuado de energía en los hogares, «resulta preocupante la evolución de la cifra de hogares que sufren pobreza energética».

Y ha añadido que, en base a los datos analizados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en la última década los hogares con esta carencia han crecido un 37 % y se triplican si se toman como referencia los últimos 20 años.

La organización sindical ha destacado que el suministro de energía constituye «un bien básico e imprescindible» y que no disfrutarlo genera «muchas desigualdades» y ha considerado «fundamental» conseguir un nuevo modelo energético basado en la transición justa.

Asimismo, ha abogado por reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos, reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía y proteger a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas.

A su juicio, «esta pobreza tiene mucho que ver con los bajos ingresos de las familias, con los altos precios energéticos y con viviendas que, en ocasiones, son muy ineficientes desde el punto de vista energético».