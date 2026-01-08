Fundación Eurocaja Rural impulsa la empleabilidad juvenil con `CAMPUS TALENTO: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial´

Las personas que estén empadronadas en Castilla-La Mancha, que sean menores de 30 años, pueden solicitar ya su plaza en este programa gratuito de Fundación Eurocaja Rural, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco del programa FSE+ 2021-2027.

`CAMPUS TALENTO: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial´ nace con el objetivo claro de mejorar su empleabilidad, preparándolos para los perfiles más demandados en el mercado laboral. La iniciativa responde a la necesidad de disponer de jóvenes profesionales especializados en Inteligencia Artificial, Big Data y Transformación Digital, áreas estratégicas para la competitividad empresarial.

El programa combina la formación gratuita de sus participantes, con prácticas remuneradas en empresas líderes de Castilla-La Mancha, que abrirán sus puertas para contribuir a la formación e identificación del talento joven. Así, su conexión directa con el tejido empresarial incrementará las posibilidades de contratación tras la finalización del programa, consolidando su impacto en el empleo juvenil.

Por eso, el Presidente de Fundación Eurocaja Rural, ha puesto de manifiesto que, «con CAMPUS TALENTO, queremos ofrecer a los jóvenes una oportunidad real para acceder a empleos de calidad en sectores tecnológicos, contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha».

Qué ofrece CAMPUS TALENTO

Esta iniciativa ofrece 350 horas de formación online en directo, con metodología práctica y contenidos actualizados.

Para acompañar el aprendizaje, se celebrarán Tutorías personalizadas.

Además, los participantes obtendrán una certificación oficial de inglés y sobre su desarrollo en competencias digitales además del desarrollo de habilidades prácticas en negocio, trabajo en equipo y adaptación a entornos reales

Por otro lado, disfrutarán de 2 meses de prácticas remuneradas en empresas de la región, que permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en entornos reales.

Formación gratuita y prácticas remuneradas

`CAMPUS TALENTO: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial´ es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco del Programa FSE+ 2021-2027

Plazas limitadas: inscripciones abiertas

El plazo de inscripción está abierto hasta el 26 de enero y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la solicitud cuanto antes. El programa comenzará en febrero de 2026 y las prácticas remuneradas se desarrollarán entre mayo y junio de ese mismo año.