El pastoreo que salva a los buitres: la ganadería extensiva garantiza su comida

La ganadería extensiva es clave para la conservación de los ecosistemas y de especies como el buitre leonado, según un estudio que ha monitoreado a esta especie durante tres años en el norte de España.

Un equipo de investigadores del Grupo de Investigación en Ecología y Gestión de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM), con sede en Ciudad Real, equipó a diez buitres leonados adultos con emisores GPS y acelerómetros.

Según han dado a conocer este jueves los autores del estudio a través de las redes sociales consultadas por EFE, los buitres desempeñan una función ecológica «esencial» al eliminar rápidamente los cadáveres de animales silvestres y domésticos, «lo que contribuye a reducir riesgos sanitarios, emisiones contaminantes derivadas de su retirada y a mantener el equilibrio natural».

El análisis de miles de localizaciones distinguió entre diferentes tipos de recursos, como pastos de montaña con ganadería extensiva, explotaciones semi-extensivas, granjas intensivas, muladares y vertederos urbanos, teniendo en cuenta además las distintas fases del ciclo anual de las aves.

Los resultados apuntan a que el 64 % de los eventos de alimentación registrados se produjo en sistemas ganaderos extensivos o semi-extensivos, especialmente en pastos de montaña, donde los buitres se alimentaron principalmente de ovejas y caballos.

En contraste, solo el 36 % de los recursos procedía de entornos más artificiales y predecibles, como vertederos, comederos suplementarios o explotaciones intensivas, con un peso muy reducido de estas últimas.

El estudio señala además que durante la época de incubación, cuando los buitres necesitan permanecer cerca de las colonias para atender los nidos, el uso de vertederos y granjas intensivas disminuye de forma notable, reforzando la dependencia de recursos naturales ligados al territorio y al manejo tradicional del ganado.

La investigación también revela diferencias individuales entre las aves. Algunos buitres se especializan en fuentes de alimento predecibles, mientras que otros dependen casi por completo de la ganadería extensiva, una variabilidad asociada a los patrones de movimiento de cada ejemplar.

Los autores advierten de que alimentarse en vertederos o granjas intensivas conlleva riesgos, como la ingestión de residuos, fármacos veterinarios o sustancias tóxicas, además de una mayor exposición a infraestructuras peligrosas. Frente a ello, los sistemas extensivos ofrecen recursos más naturales y seguros.

El estudio concluye que la ganadería extensiva y semi-extensiva sigue siendo la base alimentaria de los buitres leonados y subraya que su mantenimiento no solo preserva paisajes y modos de vida rurales, sino que resulta esencial para la biodiversidad y la salud ambiental.