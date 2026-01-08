AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 9 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos al principio, disminuyendo nubosidad a lo largo del día, aunque será más persistente en las montañas de la mitad oriental.

Probables brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en el entorno del sistema Ibérico. No se descartan precipitaciones débiles dispersas, más probables en zonas montañosas, que tienden a remitir por la tarde.

La cota de nieve se situará por encima de los 1.800 metros al principio, bajando hasta 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en Alcaraz y Segura, con cambios ligeros en zonas montañosas del nordeste y en ascenso en el resto, que podrá ser localmente notable en Guadalajara.

Se esperan heladas débiles en cotas altas del nordeste; y el viento será flojo a moderado de suroeste y oeste, con probables rachas muy fuertes en Albacete y zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 11 grados en Albacete, entre los 5 y los 11 en Ciudad Real, entre 3 y 9 grados en Cuenca, entre 3 y 11 grados en Guadalajara y entre 6 y 13 grados en Toledo.