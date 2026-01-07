AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 8 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos nubosos, con probables brumas y nieblas en amplias zonas de la Comunidad Autónoma.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado y localmente notable en el Sistema Central, Parameras y sur de Ciudad Real. Mientras, las máximas irán en ascenso en la mitad sur, Sistema Central, en Parameras y en La Mancha, y en ligero ascenso en el resto.

El ascenso puede ser localmente notable en el Sistema Central, sur de Ciudad Real y las Sierras de Alcaráz y Segura y se esperan heladas débiles a moderadas en el cuadrante nordeste y débiles dispersas en el resto.

El viento soplará flojo de dirección suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 9 grados en Albacete, entre los 0 y los 9 en Ciudad Real, entre -2 y 5 grados en Cuenca, entre -1 y 5 grados en Guadalajara y entre 1 y 10 grados en Toledo.