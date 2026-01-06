SORTEO EL NIÑO | El Primer Premio del Niño cae en Albacete, Cuenca, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real

En el Sorteo Extraordinario de El Niño el Primer Premio ha correspondido al número 06.703, y está dotado con un premio de 200.000 euros por décimo, 2 millones de euros a la serie, y ha sido vendido en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.

ALBACETE

En la capital se ha vendido en la Administración número 8, conocida como ‘El Sembrador’, y en la Administración Número 20, ubicada en C.C. Imaginalia.

En la provincia, se ha vendido en Madrigueras, en la calle Alcalde Luis Fuentes 11, en San Pedro, en la calle Mayor 21 y en Tobarra en el Paseo Príncipe de Asturias Nº 11.

CUENCA

Por su parte, en Cuenca capital ha sido vendido en la administración número 9, ubicada en Hermanos Becerril, 5.

En Motilla del Palancar se ha vendido en la Administración Número 1, ubicada en calle Ermita, 1 y en la Administración Número 2, en Avenida Riato, 68.

TOLEDO

En la provincia de Toledo, el premio ha sido vendido en Seseña, en la calle Ancha, 1 y el Puerte del Arzobispo, en la Plazuela de la Iglesia, 7.

CIUDAD REAL

En la provincia de Ciudad Real el premio ha sido vendido en Moral de Calatrava, en la calle Ramón y Cajal, 7.

GUADALAJARA

En Guadalajara se ha vendido en la capital, en la calle Santa Teresa de Jesús, 2. En la provincia se ha vendido en Sigüenza, en la calle Cardenal Mendoza, 25.

Por otro lado, el Segundo Premio ha recaído en el número 45.875, y está dotado con un premio de 75.000 euros por décimo, 750.000 euros a la serie, y ha sido vendido en Pontevedra, Almería, Barcelona y Madrid,

El Tercer Premio, por su parte, ha sido para en número 32.615, cuyo portador ha ganado 25.000 euros por décimo, 250.000 euros a la serie, y ha sido vendido en Granada y Burgos

En cuanto a las extracciones, las terminaciones premiadas son las siguientes:

Extracciones de 4 cifras, premios de 3.500 euros

3682, 1829

Extracciones de 3 cifras, premios de 1.000 euros

367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392, 248

Extracciones de 2 cifras, premios de 400 euros

27, 54, 37, 44 y 94

Reintegros

3, 1, y 0

El sorteo se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros.

Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de ‘El Niño’ repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.