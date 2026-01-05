Los datos del paro en Castilla-La Mancha: así cerró 2025

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 10.958 personas en 2025 en Castilla-La Mancha en relación al año anterior (-8,6%) hasta los 116.808 desempleados, tras un descenso del 0,8% el último mes del año respecto a noviembre (984 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Castilla-La Mancha (19 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2024.

A nivel nacional, el desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

PARO POR PROVINCIAS

Por provincias, el paro bajó en todas ellas. Así, Albacete contabiliza 2.478 personas desempleadas menos (-10,55%) que en diciembre de 2024; Ciudad Real, 3.270 (-9,56).

Mientras Cuenca cierra año con 543 parados menos (-5,98%), Guadalajara registra un descenso de 650 (-5,13%) y Toledo, de 3.987 (-8,34%).

En cuanto a sexos, el año cerró con 75.724 mujeres desempleadas, 7615 menos que el año precedente y 41.084 hombres sin empleo, un descenso de 3343 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 237 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 10721 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 881 menos (-1.04%); Sin empleo anterior, 417 menos (-4.03%); Agricultura, 125 menos (-2.59%), mientras que se incrementó en Construcción, 378 más (+5.05%); Industria, 61 más (+0.6%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (83998), Industria (10311), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4692), Construcción (7864), Sin empleo anterior (9943).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51782) Comunitat Valenciana (-25560) y Cataluña (-11959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en Castilla-La Mancha en 2025 bajó un 0,4% durante el año hasta registrar 49.605 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 0% hasta los 18.566 contratos y los temporales se redujeron un 0,7% hasta sumar 31.039 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 62,57% fue temporal (frente a un 58,63% del mes anterior) y un 37,43%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,37%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE

El desempleo se redujo en diciembre en 984 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha subido la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (16 veces) mientras que ha bajado en 13 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2024.

En cuanto a sexos, de los 116.808 desempleados registrados en diciembre, 75.724 fueron mujeres, 1.319 menos (-1,7%) y 41.084, hombres, lo que supone un aumento de 335 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,8%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 619 parados menos que a cierre del pasado mes (-6,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 365 desempleados (-0,34%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Toledo(-337), Ciudad Real(-303), Albacete(-160), Cuenca(-160), Guadalajara(-24)

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.