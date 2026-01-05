AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 6 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha intervalos nubosos matinales, especialmente en el nordeste, sin descartar alguan precipitación débil, dispersa y en forma de nieve en las sierras de Guadalajara. Por la tarde habrá cielos poco nubosos.

Las temperaturas irán en ligero descenso en el tercio sur. Se esperan heladas generalizadas débiles, moderadas en la mitad oriental y localmente fuertes en Parameras.

El viento soplará de flojo a moderado con predominio de la componente norte.

Las temperaturas oscilarán entre los -5 y los 5 grados en Albacete, entre los -3 y los 6 en Ciudad Real, entre -5 y 4 grados en Cuenca, entre -3 y 5 grados en Guadalajara y entre -3 y 8 grados en Toledo.