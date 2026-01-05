16 incidencias durante la noche en Castilla-La Mancha: los detalles

El temporal de nieve que afecta a Castilla-La Mancha y por el que diversas comarcas de las 5 provincias de la región están en aviso amarillo ha causado un total de 16 incidencias durante la noche de este domingo al lunes.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que desde las 23:00 horas de este domingo, cuando el Gobierno regional activó el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para toda la región en fase de alerta -situación operativa nivel 0-, hasta las 8:00 horas de este lunes, se han registrado once incidencias en la provincia de Guadalajara.

Se ha debido sobre todo a la presencia de nieve o hielo en carreteras, que ha causado que algunos camiones no pudieran continuar la marcha.

Además, en la provincia de Toledo se han registrado cuatro incidentes y uno en la provincia de Cuenca.

El Ayuntamiento de Toledo activa el Plan Territorial de Emergencia Municipal

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo ha informado en una nota de prensa de que ha activado a primera hora de este lunes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta como medida preventiva ante la situación meteorológica actual y la evolución prevista para las próximas horas.

El Consistorio ha señalado que a las 8:00 horas de este lunes se estaba registrando precipitación en forma de nieve en el municipio, de carácter débil y sin cuajado generalizado, debido a que la calzada se encontraba previamente mojada.

No obstante, ha alertado de que si la nevada persiste o se produce un descenso adicional de las temperaturas, podrían generarse acumulaciones puntuales de nieve y la formación de placas de hielo, lo que supondría un riesgo para la seguridad vial y peatonal.

El Ayuntamiento de Toledo ha explicado que la activación del Platemun se produce tras los avisos de nivel amarillo por nieve emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca de La Mancha Toledana, así como la activación del Plan Meteocam en fase de alerta por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

De manera coordinada, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan de Carreteras ante Hielo y Nieve, para reforzar las actuaciones preventivas con el objetivo de garantizar la movilidad y el acceso a los servicios esenciales.

Asimismo, se mantiene vigilancia activa en parques y jardines municipales y, mientras no se adopten medidas adicionales, ha recomendado extremar la precaución en el tránsito por estas zonas, evitando caminos interiores, áreas arboladas y superficies que puedan resultar resbaladizas, especialmente en las horas de temperaturas más bajas.

El Ayuntamiento de Toledo ha recomendado a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales municipales.

Ha añadido que, en función de la evolución meteorológica, se adoptarán las medidas que sean necesarias.