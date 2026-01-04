Última hora sobre el episodio de frío y nevadas en cotas bajas que afectará Castilla-La Mancha a partir de este domingo 4 de enero

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha procedido a informar a los ayuntamientos, grupos de intervención concernidos y a la ciudadanía sobre el episodio de frío y nevadas en cotas bajas, asociado a una masa de aire de origen ártico, que afectará a la región a partir de hoy domingo (4 de enero) y tendrá una duración, al menos, hasta mediados de la próxima semana.

Tras la actualización de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha difundido esta información para que los consistorios y grupos de intervención puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación. Y se les ha dado la recomendación de seguir la evolución de las predicciones para los próximos días, dado el nivel de incertidumbre existente, en cuanto a la intensidad y extensión de las zonas afectadas por las posibles nevadas.

Actualización de avisos de la AEMET en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los avisos emitidos para los próximos días en Castilla-La Mancha. Para hoy domingo día 4, avisos de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para las comarcas de Parameras de Molina y Serranía de Guadalajara (5 cms), ambas en la provincia de Guadalajara, con inicio a las 15:00 horas. La cota de nieve comenzaría a partir de los 900 metros pudiendo nevar a cualquier cota al final del día.

Para el lunes día 5 de enero, AEMET ha emitido avisos de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para las comarcas de Parameras de Molina (5 cms), Serranía de Guadalajara (5 cms) y Alcarria de Guadalajara (2 cms), en la provincia de Guadalajara, con inicio a las 00:00 y finalización a las 10:00 horas. Estas cantidades están previstas a partir de unos 800 metros, pudiéndose registrar en cualquier cota durante la madrugada para las comarcas de Serranía de Guadalajara y Parameras de Molina, mientras que, en la comarca de la Alcarria de Guadalajara, las cantidades se pueden registrar a cualquier cota.

Este mismo 5 de enero, para la provincia de Cuenca, se han emitido avisos para las comarcas de la Serranía de Cuenca (5 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 20:00 horas, para la Alcarria conquense (2 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 14:00 horas, y La Mancha conquense (2 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 20:00 horas. Estas cantidades están previstas a partir de unos 800 metros, pudiéndose registrar en cualquier cota durante la madrugada para las comarcas de la Alcarria y La Mancha conquenses; y en la comarca de la Serranía de Cuenca, las cantidades se pueden registrar a cualquier cota.

Además, para este lunes se ha emitido un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha albaceteña, en la provincia de Albacete (2 cms), con inicio a las 12:00 y finalización a las 00:00 horas del martes día 6 de enero. Estas cantidades se pueden registrar a partir de 900 metros al principio, bajando a 300 metros al final del día.

Igualmente, para mañana lunes 5 de enero, AEMET ha emitido avisos por temperaturas mínimas para las comarcas de Parameras de Molina (-8 ºC) y Serranía de Guadalajara (-6 ºC) en la provincia de Guadalajara, y para la comarca de la Serranía de Cuenca (hasta -6 ºC), en la provincia de Cuenca, avisos que se prolongarán durante el martes día 6 de enero.

Información de la AEMET durante las últimas jornadas

Tal y como viene informando desde hace días la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la interacción de la borrasca fría aislada Francis y de una masa de aire de origen ártico sobre la Península, que comenzó a penetrar por el norte peninsular al final de la mañana de ayer, dará lugar a nevadas en cotas bajas de la mitad norte peninsular, así como en áreas de la zona centro a partir de hoy domingo 4 de enero.

El día 5 de enero se espera que sea el día álgido de este episodio de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las más significativas se concentrarían en áreas de la mitad este peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en el cuadrante noreste peninsular y este de Castilla-La Mancha. También podrá nevar a cualquier cota en zonas del centro peninsular, si bien aquí se espera que las nevadas sean de carácter débil y por tanto con acumulados menos significativos.

El martes, día 6, es probable que las nevadas tiendan a remitir rápidamente en áreas de la mitad este peninsular conforme la borrasca Francis se desplace hacia el Mediterráneo central.

Por último, cabe destacar que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá un significativo descenso de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos.

Consejos ante fuertes nevadas

Ante esta situación, se recomienda a los ayuntamientos de la región que puedan verse afectados que adopten una serie de medidas preventivas, al objeto de minimizar las consecuencias que estos fenómenos pudieran ocasionar en su localidad, sin perjuicio de cualquier otra que estimen oportunas.

Entre las medidas recomendadas se encuentra, comprobar el acopio de sal existente, completando el stock de fundentes si se estima oportuno; asegurarse de la preparación y puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los equipos quitanieves y esparcidores de sal municipales y del personal de los servicios municipales; mantener libres de nieve y transitables para el tráfico rodado las principales vías de circulación.

Así como, garantizar el acceso a lugares de servicios públicos y privados, en especial limpiar el acceso a centros hospitalarios, centros de salud, y centros sociales con población vulnerable; facilitar el acceso a polígonos industriales para evitar el retraso y paralización en la actividad industrial; proteger a la ciudadanía de posibles accidentes provocados por heladas (caída de elementos de alturas, bloques de nieve, planchas de hielo, etc.).

Proceder al reparto de sal a centros sanitarios, educativos, sociales, cívicos y otros de pública concurrencia de la localidad; valorar la suspensión de todas las actividades municipales o que se celebren en instalaciones municipales, incluyendo actividades deportivas, en escuelas con dependencias formativas, actividades culturales, bibliotecas o centros de mayores.

Tener especial cuidado con las personas sin hogar, enfermas, dependientes o con movilidad reducida de la localidad, que se puedan encontrar solas y en situación de peligro en caso de gran nevada; valorar el cierre al público de parques y jardines por riesgo de rotura de ramas, así como otras instalaciones que pudieran sufrir daños estructurales. Y activar los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Consejos para la ciudadanía en general

En el caso concreto de la ciudadanía en general, es importante evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, previamente deberán informarse sobre el estado de la vía y la previsión meteorológica de la zona a la que se dirige, revisar los neumáticos, llenar el depósito de combustible, asegurarse de llevar cadenas, llevar un móvil con la batería cargada y ropa de abrigo.

Si se queda atrapado por la nieve, debe permanecer en el interior del coche con el motor encendido y la calefacción puesta. Compruebe, cada cierto tiempo, que la salida del tubo de escape se encuentra libre para evitar que el humo penetre en el interior del vehículo.

Hay que tener especial cuidado con las placas de hielo, ya que resulta difícil determinar en qué lugar de la vía pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

Por otro lado, si fuera posible, procurar dejar en los garajes los vehículos estacionados en la vía pública, colaborando en la limpieza de acera delante de su casa y de los caminos de acceso a su casa en zonas rurales. La nieve y el hielo pueden provocar caídas, por lo que se deberá extremar el cuidado al transitar por las aceras y calles; proveerse de ropa y calzado adecuados; y tener una reserva de alimentos de consumo regular.

En el caso de las personas enfermas o de avanzada edad, es importante asegurar una provisión suficiente de alimentos y medicamentos. También hay que extremar el cuidado con estufas de gas, eléctricas o de carbón en lugares cerrados sin renovación de aire; evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo cual proteger la llave de paso tapándola con plásticos, paños o trapos, y en las horas de frío intenso, dejar salir agua en pequeñas cantidades por uno de los grifos. Y evitar transitar por zonas arboladas en las que la nieve pueda acumularse y provocar rotura de ramas.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a hacer un uso racional del mismo.