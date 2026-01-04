Podemos Castilla-La Mancha avanza algunas de las enmiendas parciales que están confeccionando para matizar el texto del Estatuto regional

El secretario de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, Marcos Isabel, ha enumerado algunas de las enmiendas parciales que su partido dentro del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados está confeccionando de cara a matizar el texto del Estatuto regional que se encuentra en tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, avisando de un texto que, de quedarse en los términos en los que fue pactado entre PP y PSOE, serviría para «blindar un recorte en derechos democráticos».

En entrevista con Europa Press, desgrana la propuesta concreta que Podemos planteará, que en materia electoral pasa por regresar a los 47 escaños en cuanto a la representatividad en las Cortes regionales, a elegir por circunscripción única para que «no se pierda ningún voto en Castilla-La Mancha».

Quiere también, a través de los matices que se incluirán desde Podemos a nivel estatal en la tramitación del Estatuto, «blindar el derecho al aborto, cumplir con la ley del ‘solo sí es sí’ o con la ley trans».

Además, añade a sus pretensiones el hecho de poder «construir centros 24 horas» en la región para víctimas de violencia machista, y «consolidar la educación afectivo sexual en las aulas».

Otro de los aspectos que Podemos quiere evitar modificando el Estatuto es «acabar con el modelo extractivista del Partido Socialista que pretende convertir la región en un basurero con la instalación de macrogranjas y las plantas de biometano».

PROBLEMAS EN C-LM

Para Isabel, los problemas de Castilla-La Mancha «tienen nombre y apellidos», empezando por «la precariedad laboral, el imposible acceso a la vivienda o las inasumibles listas de espera».

Problemáticas ante las que propone «poner el foco en un modelo de gestión, el de García-Page, que es también el del Partido Popular», algo que justifica asegurando que se basa en «privatizaciones y recortes perfeccionados» diseñados para «buitres y caciques, lo mismo que hacía Cospedal».

Podemos, a la contra, propone «un modelo de región totalmente distinto, transformador, social, ecologista y feminista, que apueste por blindar los servicios públicos para revertir esos recortes».

«Es la solución para parar a este fascismo y a esta extrema derecha que está avanzando en nuestro país y en nuestra región. Algo que pasa por la izquierda y por políticas valientes», ha afirmado, poniendo como ejemplo el caso extremeño, donde el PSOE «no ha sido capaz de frenar a la extrema derecha, ni siquiera apelando al voto del miedo».

Haciendo el paralelismo con Castilla-La Mancha, considera que si el PSOE de García-Page «sigue esta senda», convertirá a la región en «una fábrica de ultraderechistas».

Y es que, según afirma, «la legislatura de García-Page es una auténtica decepción para la gente progresista de Castilla-La Mancha», ante lo que plantea «un modelo de región que debe de ser otro, abierto, social».

MÁS DE 600 MILITANTES

Tal y como argumenta, Podemos en Castilla-La Mancha está en un periodo de «crecimiento organizativo y de fortalecimiento de la organización», sumando ya «más de 600 militantes participando activamente» a diario.

Una fortaleza que se impulsa además gracias a «los resultados en Extremadura, que confirman la senda correcta de recuperación y crecimiento» del organigrama.

«Miramos con mucha atención a Unidas por Extremadura, a nuestras compañeras y vecinas, que sin duda han tenido unos resultados históricos, han doblado su representación y básicamente han sabido construir una izquierda autónoma, fuerte, valiente, que se atreve a llamar las cosas por su nombre y se atreve a incomodar a los poderosos», apunta.

Una senda, la extremeña, que es «la que hay que seguir» por la vía de apostar por «alianzas fuertes, lo más amplias posibles y con un modelo que respete la autonomía de todas las fuerzas políticas».

Ante un hipotético adelanto electoral en el plano nacional, Podemos Castilla-La Mancha estaría «preparado» para armar unas listas solventes, tal y como asegura, con la idea de «levantar una izquierda fuerte y autónoma».

Con un partido alejado del PSOE y que considera que «la legislatura está muerta desde hace tiempo» por la «inacción» del partido de gobierno, alerta la formación de que en esta legislatura «no se ha tomado ningún tipo de medida para el avance social», incluso los avances de la pasada legislatura está siendo revertidos.

CONTRA EL «MODELO NEOLIBERAL» EN VIVIENDA

Las propuestas de Podemos ante el «modelo neoliberal para beneficiar a buitres» que el PSOE mantiene en materia de vivienda, plantea «un parque público de más de 10.000 viviendas reales», además de «limitar los precios del alquiler por ley».

Unos alquileres que, a más, deberían de ser «sociales» en algunos casos, «a unos 150 euros de media para jóvenes en zonas tensionadas».

«Y debemos, también, prohibir los pisos turísticos que están expulsando a la gente de sus barrios», remata Isabel en materia de vivienda.

POR UNA IZQUIERDA «FUERTE Y AUTÓNOMA»

Preguntado por el modelo de confluencia que defenderá Podemos Castilla-La Mancha, es partidario de «construir» un espectro «fuerte, autónomo y valiente», con alianzas «lo más amplias posibles», siempre «respetando el desarrollo autónomo y organizativo de cada organización».

En el ámbito castellanomanchego, afirma que tras un proceso de «crecimiento y consolidación de los círculos y las estructuras municipales», en torno al otoño habrá un proceso de primarias para «conformar las listas» para autonómicas y municipales.

Sobre la sensibilidad política de los jóvenes en España, admite que «cada vez más están mirando a opciones de extrema derecha», por lo que apela al segmento juvenil opuesto, ya que «cada vez hay más jóvenes poniendo freno a esa situación».

Se refiere en este punto a aquellos jóvenes que están «llenando las manifestaciones por el derecho a la vivienda o contra el genocidio en Palenstina».

«Hay algo que se está gestando, un sentimiento de poner freno al avance de la extrema derecha, hay que parar al fascismo, y somos los jóvenes de la izquierda quienes lo vamos a parar», ha abundado.