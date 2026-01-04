Importante inversión anual de Castilla-La Mancha para la participación de selecciones en campeonatos

El Gobierno regional invierte cada año 600.000 euros para garantizar la participación de las selecciones territoriales en los Campeonatos de España. El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, lo ha señalado en su asistencia al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que ha tenido lugar en el Pabellón ‘El Molí’ de Lloret de Mar (Girona).

Este compromiso económico cubre de forma íntegra: viajes y desplazamientos, alojamiento y manutención, ropa oficial de selección, equipaciones de competición, costes del equipo técnico y personal de apoyo de los equipos regionales que participan en 28 modalidades deportivas, abarcando categorías masculinas y femeninas, modalidades inclusivas y distintas franjas de edad en deporte escolar

El director general de Juventud y Deportes ha señalado que este modelo garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y el acceso equitativo de los jóvenes deportistas de la región a competiciones del máximo nivel estatal.

Carlos Yuste, ante de desear suerte a todos los representantes de la Comunidad Autónoma, ha comentado que la participación en los CESA 2026 se enmarca en el Plan Áurea de Tecnificación Deportiva de Castilla-La Mancha, una estrategia pionera a nivel nacional que sitúa a la región en la vanguardia del desarrollo deportivo.

El calendario de los CESA 2026 arranca de forma destacada entre el 3 y el 9 de enero, con dos citas clave: Baloncesto, en Zaragoza y Balonmano, en Blanes (Cataluña).

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas representan el principal vivero del deporte español, siendo el punto de partida de muchos deportistas que posteriormente alcanzan el alto nivel y las medallas nacionales e internacionales. En este camino, Castilla-La Mancha consolida una estructura deportiva sólida, inclusiva y orientada a la excelencia, apostando decididamente por el futuro del deporte regional y nacional.