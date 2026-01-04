El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima un «documento clave» para el sector ganadero

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades está ultimando el Plan Estratégico de Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha, un «documento clave» para orientar las líneas de actuación del sector en los próximos años.

En un comunicado de prensa, la administración regional ha informado de que la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha mantenido recientemente una reunión con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias, de Cooperativas Agroalimentarias y del conjunto del sector, a quienes se les ha presentado las líneas maestras de este plan y sus medidas de actuación para que puedan realizar sus aportaciones.

Asimismo, ha indicado que la previsión es que este documento se pueda presentar públicamente en las primeras semanas de este año.