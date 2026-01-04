Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta por nieve en las 5 provincias

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto activar a las 23:00 horas de este domingo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta -situación operativa 0-, ya que diversas comarcas de las cinco provincias de la región están en aviso por nieve.

En un comunicado de prensa, el Ejecutivo regional ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados este domingo los avisos de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas en las comarcas de Parameras de Molina y Serranía de Guadalajara, con acumulaciones de 5 centímetros, ambas en la provincia de Guadalajara, con inicio a las 15:00 horas de este domingo y finalización a las 10:00 horas de este lunes.

La cota de nieve comenzaría a partir de los 800 metros y puede nevar a cualquier cota durante la madrugada.

En esta misma provincia, para este lunes 5 de enero, la Aemet también ha emitido un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Alcarria de Guadalajara (2 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 10:00 horas, y también podrá nevar en cualquier cota.

Este lunes, para la provincia de Cuenca, se han emitido avisos de nivel amarillo en las comarcas de la Serranía de Cuenca (5 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 20:00 horas, para La Alcarria conquense (2 cms), con inicio a las 00:00, y finalización a las 14:00 horas, y para La Mancha conquense (4 cms), con inicio a las 00:00 y finalización a las 20:00 horas.

Estas cantidades están previstas a partir de unos 800 metros, aunque se puede registrar en cualquier cota durante la madrugada para las comarcas de La Alcarria y La Mancha conquenses; y en la comarca de la Serranía de Cuenca, las cantidades se pueden registrar a cualquier cota.

En la provincia de Albacete, también se ha emitido por parte de Aemet un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha albaceteña (2 cms), con inicio a las 12:00 y finalización a las 00:00 horas del martes día 6.

Estas cantidades se pueden registrar a partir de 900 metros al principio de día, bajando a 300 metros al final de la jornada.

Además, en la provincia de Ciudad Real la Aemet tiene previsto activar el nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha de Ciudad Real (2 cms), con inicio a las 06:00 y finalización a las 18:00 horas; cantidades que se pueden registrar a partir de cualquier cota.

Y, por último, en la provincia de Toledo, se ha emitido un aviso de nivel amarillo por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Mancha toledana (2 cms), con inicio a las 6:00 y finalización a las 18:00 horas, a partir de cualquier cota.

Avisos por bajas temperaturas

Además, este lunes la Aemet activará avisos por temperaturas mínimas en las comarcas de Parameras de Molina (-8 grados) y Serranía de Guadalajara (-6 grados), en la provincia de Guadalajara, y en la comarca de la Serranía de Cuenca (hasta -6 ºC), en la provincia de Cuenca.

Avisos que se prolongarán durante el martes día 6 de enero.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

Consejos ante fuertes nevadas

Ante esta situación, la Junta de Comunidades ha recomendado a los ayuntamientos de la región que puedan verse afectados que adopten una serie de medidas preventivas, al objeto de minimizar las consecuencias que estos fenómenos pudieran ocasionar en su localidad, sin perjuicio de cualquier otra que estimen oportunas.

Entre las medidas recomendadas se encuentra comprobar el acopio de sal existente, completando el stock de fundentes si se estima oportuno; asegurarse de la preparación y puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los equipos quitanieves y esparcidores de sal municipales y del personal de los servicios municipales y mantener libres de nieve y transitables para el tráfico rodado las principales vías de circulación.

También ha aconsejado garantizar el acceso a lugares de servicios públicos y privados, en especial limpiar el acceso a centros hospitalarios, centros de salud y centros sociales con población vulnerable; facilitar el acceso a polígonos industriales para evitar el retraso y paralización en la actividad industrial y proteger a la ciudadanía de posibles accidentes provocados por heladas, como caída de elementos de alturas, bloques de nieve o planchas de hielo.

Ha recomendado, asimismo, proceder al reparto de sal a centros sanitarios, educativos, sociales, cívicos y otros de pública concurrencia de la localidad; valorar la suspensión de todas las actividades municipales o que se celebren en instalaciones municipales, incluyendo actividades deportivas, en escuelas con dependencias formativas, actividades culturales, bibliotecas o centros de mayores.

Asimismo, ha aconsejado tener especial cuidado con las personas sin hogar, enfermas, dependientes o con movilidad reducida de la localidad, que se puedan encontrar solas y en situación de peligro en caso de gran nevada; valorar el cierre al público de parques y jardines por riesgo de rotura de ramas, así como otras instalaciones que pudieran sufrir daños estructurales y activar los Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Consejos para la ciudadanía en general

En el caso concreto de la ciudadanía en general, el Gobierno regional ha pedido evitar los desplazamientos por carretera, y si es necesario hacerlos, previamente deberán informarse sobre el estado de la vía y la previsión meteorológica de la zona a la que se dirige, revisar los neumáticos, llenar el depósito de combustible, asegurarse de llevar cadenas, llevar un móvil con la batería cargada y ropa de abrigo.

Si se queda atrapado por la nieve, debe permanecer en el interior del coche con el motor encendido y la calefacción puesta. Además, se debe comprobar cada cierto tiempo que la salida del tubo de escape se encuentra libre para evitar que el humo penetre en el interior del vehículo.

Hay que tener especial cuidado con las placas de hielo, ya que resulta difícil determinar en qué lugar de la vía pueden haberse formado, aunque generalmente las zonas de umbría son las más habituales.

Por otro lado, si fuera posible, hay que procurar dejar en los garajes los vehículos estacionados en la vía pública, colaborar en la limpieza de acera delante de su casa y de los caminos de acceso a su casa en zonas rurales.

Asimismo, ha apuntado que la nieve y el hielo pueden provocar caídas, por lo que se deberá extremar el cuidado al transitar por las aceras y calles, proveerse de ropa y calzado adecuados y tener una reserva de alimentos de consumo regular.

En el caso de las personas enfermas o de avanzada edad, es importante asegurar una provisión suficiente de alimentos y medicamentos.

También hay que extremar el cuidado con estufas de gas, eléctricas o de carbón en lugares cerrados sin renovación de aire; evitar que se hiele el agua en las cañerías, para lo cual proteger la llave de paso tapándola con plásticos, paños o trapos, y en las horas de frío intenso, dejar salir agua en pequeñas cantidades por uno de los grifos.