Andicoberry (PP Castilla-La Mancha) acusa a Page de «falso frentismo» ante Sánchez: «Son el mismo socialismo de promesas incumplidas»

La diputada y vicesecretaria del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha repasado la política autonómica y nacional en una entrevista con Europa Press en la sede albaceteña de su agrupación, charla en la que ha criticado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, por exhibir lo que considera un «falso frentismo» contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que «perjudica a la región».

Y es que para el PP regional tanto Sánchez como García-Page «son dos caras del mismo socialismo de promesas incumplidas, de la propaganda y de la nefasta gestión».

La diputada autonómica, en su análisis a la política nacional, ha mencionado la caída de 10 escaños del PSOE en Extremadura en las últimas elecciones en ese territorio, algo que a su juicio supone una clara muestra de que «la gente ya está harta del Sanchismo», proyectando «un ciclón que se va a repetir en el resto de autonomías una vez se vayan desarrollando las elecciones», incluida Castilla-La Mancha.

«El Gobierno de Sánchez está asolado por la corrupción y utiliza su sillón en La Moncloa exclusivamente para protegerse a él y a los suyos a costa de los españoles», ha sentenciado la política ‘popular’.

«EL PEOR PRESIDENTE AUTONÓMICO DE LA HISTORIA»

Por ello, Adicoberry ha catalogado a Emiliano García-Page de «hipócrita», ya que le acusa de ser partícipe de que se siga manteniendo en el Gobierno.

El líder socialista en la región es para Andicoberry «el peor presidente autonómico de España», con «consejerías abandonadas» y una política «llena de concesiones» al Gobierno central.

Ejemplo de estas permisiones al Gobierno central, según la diputada, tiene que ver con el agua, ya que según su critica, el presidente autonómico «no ha peleado como debería», convirtiéndose «en el Gobierno regional que más trasvases ha permitido en la historia» pese a que tiene «firmado un pacto regional por el agua con las principales entidades y el resto de grupos políticos desde hace cinco años del que no ha implementado ni una sola medida».

PROPUESTAS DEL PP

Ante «la incompetencia de García-Page», la vicesecretaria ha adelantado «dos medidas urgentes» que su partido implementará tras adquirir con ellas un «compromiso absoluto», como son la recuperación de la carrera profesional sanitaria y bajar los impuestos para las familias y empresas.

«La sanidad castellanomanchega está herida de gravedad y el socialismo del presidente García-Page la tiene totalmente desatendida», ha afirmado, del mismo modo que ha señalado que «la cesta de la compra cada vez es más cara y las familias no llegan a fin de mes» con una inflación «disparada» que «ha subido un 28% en los últimos 10 años del Gobierno regional socialista».

Para enfrentarse a esto, Andicoberry ha detallado que el PP castellanomanchego arrancará el año con iniciativas en las Cortes que pretenden mejorar la situación laboral de los profesionales de la sanidad y para «generar una economía» que compense la pérdida de poder adquisitivo.

«Nuestra región tiene la deshonrosa más alta de España de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, un 34%», ha matizado la vicesecretaria.

La diputada ha sostenido que la estrategia de los ‘populares’ de la región se está elaborando tras mantener «un escucha activa de las demandas de la sociedad civil, algo que llevamos por bandera y es nuestra manera de hacer política».

«El Partido Popular quiere gobernar escuchando a la calle y en el programa de nuestro candidato de Gobierno, Paco Núñez, así lo hemos hecho», ha aseverado.

MÁS PROPUESTAS

Entre otras iniciativas, Andicoberry ha explicado que están trabajando para una propuesta de primer contrato para los jóvenes universitarios recién licenciados, un proyecto que ha enfatizado como «fundamental viendo las dificultades a las que se enfrentan no sólo en lo laboral sino también para acceder a la vivienda».

Del mismo modo, la vicesecretaria ha garantizado que impulsarán la creación de una ley de polígonos industriales, algo que «que es asombroso que con el tejido industrial tan importante que tenemos no exista ya», un plan turístico «que ponga en valor la riqueza patrimonial» y un plan de aprovechamiento logístico para la comarca de La Sagra.

En su repaso por la política de su partido, la diputada ha valorado positivamente el nuevo Estatuto de Autonomía presentado por los socialistas y aprobado por los populares, confiando en que su ratificación llegue «más pronto que tarde» para modernizar la comunidad autónoma «en cuanto a sus necesidades», siendo un texto «que mide el futuro de Castilla-La Mancha en valores y objetivos».

EL CONGRESO EN CUENCA, CUANDO DECIDA GÉNOVA

Respecto a la situación de los ‘populares’ de Cuenca, dirigida ahora por una gestora tras la marcha de Benjamín Prieto, Adicoberry no ha concretado la fecha del próximo congreso extraordinario. «Será cuando la dirección nacional lo decida, no tenemos fecha aún», ha respondido, asegurando que «lo principal ahora es ayudar a la provincia, lastrada y olvidada por el Gobierno de Emiliano García-Page».

La vicesecretaria ha destacado que con las nuevas líneas de actuación de su presidente, Paco Núñez, buscan mostrar «un partido responsable y coherente» que ofrece «confianza a los castellano manchegos», lejos del «discurso fácil y o las falsas promesas» que asocia al Gobierno socialista.

De cara a las próximas elecciones, proyectadas para 2027, Adicoberry ha aclarado que su partido aún no ha planteado listas electorales. «Es muy pronto para hablar de listas, el foco ahora es mejorar la región con propuestas», ha detallado. Preguntada por un futuro pacto de Gobierno con Vox, como ocurrió tras las últimas elecciones en otras comunidades autónomas, la diputada ha asegurado que aspiran, «como no puede ser de otra forma», a gobernar en solitario, pero «si no puede ser, veremos el escenario electoral que exista ese año y lo valoraremos», buscando, en todo momento «gobernar con ese gran consenso de la sociedad civil».