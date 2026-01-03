Tráfico pide adelantar la vuelta del fin de semana; los detalles

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen de fin de semana mañana domingo lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, debido a las malas condiciones meteorológicas derivadas del paso de la borrasca Francis, que traerá lluvia y nieve a su paso por la península.

Tráfico recomienda a los conductores que planifiquen bien su viaje y se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de ponerse al volante.

Y aconseja a los que tengan que desplazarse durante el domingo por las zonas afectadas por nieve, que lo hagan durante la mañana de mañana.

La DGT recuerda que la mayor probabilidad de nevadas y fuertes lluvias está prevista para el domingo, día de regreso del fin de semana y para el lunes, víspera de Reyes.

Según la previsión de la Aemet, durante este sábado se pueden producir lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular y nevadas en la cordillera cantábrica de León y Burgos que pueden afectar a la autovía A-67, que une Palencia con Cantabria.

El domingo por la mañana se seguirán produciendo fuertes precipitaciones en forma de lluvia en el sur de Andalucía, sur de Valencia y norte de Alicante, así como en Baleares.

Por su parte, la nieve persistirá en la cordillera cantábrica y puede comenzar a caer en cotas bajas del centro y este de la península a partir del mediodía del domingo y prolongarse hasta la mañana del lunes.

En la madrugada del domingo al lunes, las precipitaciones en forma de nieve podrían llegar incluso al área metropolitana de Madrid y al corredor del Henares.

La nieve puede afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino también a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías-, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Así, las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas por este episodio invernal son:

• A-66/AP-66 (Asturias y León)

• A-67 (Palencia-Cantabria)

• A-1 (Madrid-Burgos)

• A-2 (Madrid- Soria)

• A-15 (Soria-Pamplona)

• AP-2 A-2 (Lleida-Barcelona)

• AP-7 Tarragona

. A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca)

• A-3 Valencia

• AP-6 Segovia

• A-51 Ávila

• A-61 Segovia

Tráfico recalca que si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, deben llevarse instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

Y estas son algunas recomendaciones de la DGT:

– Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

– Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

– Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

– Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.