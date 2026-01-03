Nuevas tiendas de campaña de primeros auxilios refuerzan a estas agrupaciones de Protección Civil de Castilla-La Mancha

Ocho entidades locales de la región están recibiendo tiendas de campaña de primeros auxilios para sus respectivas agrupaciones de Protección Civil, tras haber resultado beneficiarias de las subvenciones que concede el Gobierno de Castilla-La Mancha con la finalidad de dotar a los grupos de voluntarios y voluntarias de uniformidad básica y medios materiales para el desarrollo de sus funciones.

Las tiendas de campaña, extensibles y de rápido y sencillo montaje, tienen una dimensión de 13,5 metros cuadrados y están diseñadas y fabricadas especialmente para el uso continuado en operativos de rescate y actuaciones de emergencia, por lo que contribuirán a mejorar la labor que desarrolla este colectivo en sus intervenciones.

El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha asistido a la recepción de este material, que se está distribuyendo a las agrupaciones de: Balazote, Liétor o San Pedro, en la provincia de Albacete; Villahermosa, en la de Ciudad Real; o Brihuega, Cogolludo, Mondéjar y Orea, en la de Guadalajara.

La entrega de este material se suma al reparto que viene realizando el Gobierno de Emiliano García-Page a las 172 entidades locales que han resultado beneficiarias de las subvenciones que ha concedido este año el Ejecutivo regional para dotar de equipamiento a las agrupaciones de Protección Civil, por un importe cercano a los 450.000 euros. Unas ayudas que, por tercer año consecutivo, están enmarcadas en un proyecto considerado como una Operación de Importancia Estratégica dentro del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha y está cofinanciado por la Unión Europea en un 85 por ciento del total elegible.

Más de 3,6 millones de euros desde 2016

El objetivo de estas subvenciones es que las agrupaciones de Protección Civil de las cinco provincias de la región dispongan del equipamiento mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando la coordinación de las mismas es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por tanto, con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende, en colaboración con los ayuntamientos, impulsar y promover la labor altruista de las agrupaciones de Protección Civil, que resulta fundamental a la hora de afrontar y resolver situaciones de emergencia y urgencia, así como seguir reforzando la capacidad operativa de las mismas.

Estas convocatorias anuales han permitido destinar, desde 2016, más de 3,6 millones de euros a nuevo equipamiento para las 252 agrupaciones de Castilla-La Mancha, que cuentan en la actualidad con 4.254 voluntarios y voluntarias.

La convocatoria de este año subvenciona para las agrupaciones de Protección Civil de las entidades locales de la región, además de estas tiendas de campaña, se repartirán 523 lotes de uniformidad básica para 36 agrupaciones, 39 dotaciones de material de emergencia, 29 remolques con depósito de agua, 18 remolques de carga, 17 equipos electrógenos portátiles con complementos, once máquinas extendedoras de sal y 14 bombas para inundaciones y complementos.