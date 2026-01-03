El presidente de Vox en la Región de Murcia denuncia que Sánchez «condena al Levante español a la ruina con un nuevo recorte del Tajo-Segura»

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez «va a recortar todavía más el trasvase Tajo-Segura mediante el aumento injustificado de los caudales ecológicos, como no se hace en ningún otro río de España», una decisión que supondrá «una merma de 70 hectómetros cúbicos para todo el Levante español».

Antelo ha advertido de que este nuevo ataque al trasvase «pone en serio riesgo la agricultura, la industria y el empleo de toda la cuenca receptora, mientras que nuestros vecinos de Portugal están recibiendo por encima de lo establecido en el Tratado de Albufeira más de 6.000 hectómetros cúbicos que, en muchos casos, ni siquiera quieren porque llegan a inundar sus propias cosechas».

Asimismo, ha subrayado que «aquí sí sabemos utilizar el agua. Nuestros regantes, nuestra gente del campo y nuestra industria aprovechan cada gota para producir, para generar empleo y para crear riqueza no solo en la Región de Murcia, sino en toda España».

Finalmente, el líder de Vox ha cargado contra los responsables políticos de esta situación, señalando que «los gobiernos traidores como el de Emiliano García-Page y como el de Pedro Sánchez, con la complicidad del Partido Popular, están acabando con la economía de todo el Levante español».