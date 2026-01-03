Castilla-La Mancha ofrece consejos para comprar de manera segura en temporada de rebajas

En las próximas fechas numerosos establecimientos y grandes superficies comerciales de Castilla-La Mancha promoverán descuentos en el precio de sus productos, aunque viene siendo habitual que éstos se anticipen en los días previos.



Por ello, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, desea ofrecer recomendaciones a las personas consumidoras que tengan previsto realizar compras en temporada de rebajas.



Al respecto, los establecimientos comerciales deberán anunciar de manera visible en el exterior de sus locales el período durante el que mantendrán las rebajas en los productos ofertados. Además, para que se pueda indicar que un establecimiento comercial se encuentra en rebajas deberán ofrecer a precio reducido, al menos, la mitad de los artículos existentes.



En el caso de que los descuentos no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los rebajados deberán estar bien identificados y diferenciados del resto.



Dichos artículos no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente. Los establecimientos tampoco pueden adquirir productos exclusivamente para su venta en rebajas, sino que deberán haber formado parte de las existencias del establecimiento durante, al menos, un mes antes.

Indicación de los descuentos

La indicación del precio se podrá hacer mediante un descuento porcentual sobre el precio habitual del producto o mediante la información del precio anterior y el actual una vez rebajado. Esta indicación se llevará a cabo tanto en las etiquetas del producto como en los escaparates.



Los medios de pago ofrecidos por los establecimientos comerciales durante los períodos de rebajas serán los mismos que habitualmente vienen aceptando.

Conserve sus tickets

No olvide conservar las facturas y tickets de compra, pues deberá disponer de ellas en caso de reclamación, ya que las rebajas implican una reducción en los precios, pero no una disminución de sus derechos como persona consumidora.



Es aconsejable que priorice aquellos establecimientos que exhiben el distintivo de estar adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.



Por otra parte, es importante efectuar una compra responsable en rebajas adquiriendo aquello que realmente se necesite y no dejarse llevar únicamente por el descuento en el precio.



Compras online

Para evitar aglomeraciones en los establecimientos comerciales que ofrecen productos rebajados, puede resultar una buena opción la adquisición de estos productos por Internet. Si se decide por realizar sus compras a través de este medio, elija formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas.



En cualquier caso, compruebe si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.



Para preservar la privacidad compruebe que el proceso de solicitud y compra se hace siempre en un entorno seguro. Esta circunstancia se puede verificar observando si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones de la página que se visita.



Tras realizar la compra, es recomendable conservar todos los correos electrónicos de confirmación que reciba en relación con su compra y comprobar si se corresponden las compras realizadas con las que figuran en los extractos de su tarjeta, de forma que pueda identificar, en su caso, los cargos no reconocidos.



Si desea ampliar esta información o realizar alguna consulta al respecto, puede dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a las oficinas de atención al consumidor de las Delegaciones Provinciales de Sanidad, o si lo prefiere, utilice el Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita.