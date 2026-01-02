Vox cree que el 2025 ha sido «un año perdido por el bipartidismo» en Castilla-La Mancha

El grupo parlamentario ha hecho un balance del año 2025 en el que ha indicado que ha registrado un millar de iniciativas y ha considerado que ha sido «un año perdido por el bipartidismo en Castilla-La Mancha».

En una nota de prensa, la formación política ha destacado el «intenso» trabajo desarrollado por sus cuatro diputados regionales al presentar numerosos iniciativas y propuestas centradas en la defensa del campo, la mejora de la sanidad, el apoyo a las familias, a los jóvenes y a los autónomos, así como en la protección de los servicios públicos esenciales y la «lucha contra el despilfarro político».

Frente a este trabajo, Vox ha lamentado el que «el bipartidismo del PSOE y del PP ha perdido un año entero blindando sus privilegios, dedicando su esfuerzo a la tramitación secreta de la reforma del Estatuto de Autonomía y a la elaboración de una ley que les garantiza una paga VIP durante los dos años posteriores a su cese».

A su juicio, 2025 ha sido «un año perdido para Castilla-La Mancha» en el que mientras PSOE y PP «se repartían el poder», se han producido recortes en la Política Agraria Común (PAC), se ha deteriorado la sanidad pública y se han reducido o ignorado las ayudas dirigidas a los jóvenes, que siguen sin oportunidades reales de empleo ni acceso a la vivienda.