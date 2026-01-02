Las matriculaciones de turismos crecieron en 2025 en Castilla-La Mancha; los detalles

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos han crecido en Castilla-La Mancha un 15,7 por ciento, hasta las 27.293 unidades.

A nivel nacional, las matriculaciones de turismos y todoterrenos han crecido un 12,9 % en España en 2025, hasta 1.148.650 unidades, han informado este viernes las patronales del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam).

Por segundo año consecutivo, la venta de coches nuevos supera el millón de unidades desde la pandemia (2020-2023), si bien la cifra queda aún lejos de los 1,26 millones de unidades vendidas en 2019.

La compra de turismos nuevos por particulares mostró un gran dinamismo en 2025, con 539.642 unidades (un 18,1 % más); por encima de las empresas, que matricularon 418.574 coches (un 12 % más) y las alquiladoras, con 190.434 unidades (un 2,3 % más).

La patronal Anfac (fabricantes) ha calificado el año 2025 como «muy positivo» y destaca el efecto que han tenido los canales particular y de empresas. Además, muestra su confianza en que, a final de 2026, la venta de turismos quede cerca de la cota alcanzada antes de la pandemia.

Faconauto (concesionarios) destaca el «buen comportamiento» de las matriculaciones de vehículos electrificados impulsadas por los planes Moves, así como las vinculadas a la comunidad valenciana tras la dana.

Para Ganvam (concesionarios), en 2025 el sector ha puesto la etiqueta de «año de transición, al quedar cerca del volumen natural» del mercado.

En el resumen anual, por fuentes de energía, destaca la venta de los turismos híbridos e híbridos enchufables, al sumar más del 50 % del mercado, con 483.000 unidades (un 23,1 % más) y 124.000 coches (un 111,7 % más), respectivamente.

Los eléctricos puros sumaron más de 100.000 ventas en el año, en tanto que los electrificados (BEV+PHEV) cerraron el ejercicio con un 94,6 % más de registros, hasta la cifra inédita de 225.617 unidades para un mismo año.

Por el contrario, 2025 deparó descensos en la matriculación de los coches de gasolina (318.210 unidades, un 16 % menos) y de diésel (62.669 unidades, un 35 % menos).

Solo en diciembre se vendieron 103.012 turismos, un 2,2 % menos en tasa interanual. En este descenso influyó que, en diciembre de 2024, la tragedia de la dana aumentó las ventas de vehículos en Valencia.

Un buen año para los comerciales ligeros

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros en el total del año 2025 aumentaron un 11,6 % en tasa interanual, con 185.056 unidades.

Todos los canales de venta registraron incrementos en comparación con un año antes, con el de empresas a la cabeza con 128.396 unidades (un 10,3 % más); seguidos por el de los autónomos, con 30.593 unidades (un 9,7 % más); y el de alquiladores, que alcanzó 26.067 unidades (un 21,4 % más).

En el lado opuesto se situaron las matriculaciones de autobuses e industriales, con 35.389 nuevos registros, un 3,1 % menos que en 2024.

Por tipo de vehículo, los industriales sumaron 30.989 ventas en 2025, un 3,6 % menos; mientras que el mercado de autobuses, autocares y microbuses se mantuvo estable con 4.400 unidades.

El Dacia Sandero reinó en 2025

El modelo Sandero, de la marca Dacia, fue el coche más vendido en 2025, con 38.548 unidades matriculadas, por delante de los modelos Clío de Renault (27.104 coches) y MG ZS (23.731).

Por marcas, el podio lo coparon, por este orden, Toyota (96.290 matriculaciones), Renault (83.308) y Volkswagen (76.545).