Gutiérrez (PSOE) destaca el sondeo que consolida una mayoría absoluta de Page en Castilla-La Mancha: «Hoy es la garantía de que vamos por el buen camino»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha destacado hoy el sondeo de RedLines Estrategia y Comunicación, la consultora que más se acercó al resultado de las elecciones de Extremadura, según la cual, el Partido Socialista obtendría hoy 18 diputados, consolidándose la mayoría absoluta de Emiliano García-Page en esta región.

Así, a diferencia de los resultados electorales que dicen que España en su conjunto gira a la derecha, con la suma del PP y de Vox, que es sinónimo de «inestabilidad y de recortes», en Castilla-La Mancha la ciudadanía apostaría por seguir otorgando una mayoría absoluta de confianza al presidente Page.

Un presidente Page, ha aseverado, que «es garantía de progreso para Castilla-La Mancha» y también para que esta tierra se aleje «de los recortes y la radicalidad», ha aseverado, al tiempo que ha valorado que es el «referente» del PSOE para poder frenar los retrocesos y garantizar, en definitiva, «una política de igualdad, de cohesión, de estabilidad y, especialmente, de sentido común».

El resultado permitiría a esta región, ha subrayado, «seguir teniendo estabilidad y moderación», pero, sobre todo, liderar las políticas de progre-so en todo el país, mientras las condiciones en otros territorios como, por ejemplo, Extremadura, tienden a recortes en políticas de igualdad, en cohesión, en confianza regional y en la propia autonomía.

Gutiérrez, ha trasladado que el Partido Socialista quiere tener la confianza mayoritaria de la gente para apostar por mejores servicios públicos, por más igualdad, y «por más Castilla-La Mancha».

Una tierra que, ha aseverado, es sinónimo de progreso, y de ahí que sea una buena noticia que esta consultora, de las más prestigiosas de España, otorgue una mayoría absoluta al presidente Page, para frenar las políticas de retroceso, de desigualdad, y de radicalidad.