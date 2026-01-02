El Gobierno de Castilla-La Mancha reparte desfibriladores en varios centros de visitantes de sus espacios naturales

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, ha instalado doce desfibriladores en diferentes Centros de Recepción de Visitantes ubicados en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, con el objetivo de mejorar la atención en caso de emergencia en entornos alejados de asistencia médica.

Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzando que estos desfibriladores ya se han colocado en los centros de visitantes de los parques naturales, para la nueva temporada de apertura que comenzará previsiblemente para finales de febrero.

En concreto en los centros de ‘El Hayedo’, El Cardoso de la Sierra, Mandayona, Pelegrina, Dehesa de Corduente y Checa, en la provincia de Guadalajara; Valdemeca y Uña, en la provincia de Cuenca; Ruidera en Ciudad Real, y Ossa de Montiel, Riópar y Yeste, en la de Albacete, informa el Gobierno regional.

Además, como ha manifestado Gómez, se ha impartido un curso de formación para el correcto uso y mantenimiento de estos dispositivos, dirigido a todos los monitores de los centros. «Nuestros parques naturales son lugares únicos y trabajamos para que la experiencia sea segura, enriquecedora y accesible para todos».

Esta actuación, se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

«Con esta iniciativa reforzamos la seguridad en nuestros espacios naturales, ofreciendo un servicio esencial tanto para visitantes como para la población local. Queremos que quienes disfrutan de la naturaleza lo hagan con la tranquilidad de saber que, ante una emergencia, disponen de medios para actuar de forma rápida y eficaz», ha señalado la consejera.