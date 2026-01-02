CSIF fija una reivindicación clave para 2026 en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este viernes que 2026 suponga un «punto de inflexión» en la defensa y fortalecimiento de los servicios públicos en la región y que se ponga fin a los «recortes crónicos» que afectan de forma directa a los empleados públicos y a la calidad de la atención.

En un comunicado, CSIF ha destacado el «logro» del acuerdo salarial de obligada aplicación por todas las administraciones firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de noviembre y que ha supuesto un aumento retributivo del cuatro por ciento para este 2026 (2,5 % de 2025 y 1,5 % en 2026 dentro de un incremento salarial que alcanzará el 11,4 % en 2028), si bien ha dicho que en Castilla-La Mancha debe ir acompañado de políticas autonómicas.

En este sentido, ha apuntado que entre esas políticas está la carrera profesional sanitaria, el pago del verano a los interinos docentes o las elevadas ratios y horario lectivo, así como la falta de personal y restricciones en las incorporaciones en toda la Administración General de la comunidad autónoma, donde «hay puestos que no se cubren y servicios que también se externalizan», según ha señalado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.

Asimismo, el sindicato ha advertido que estos recortes no afectan a un único sector, sino que tienen un impacto transversal en toda la función pública, como la supresión del Plan de Acción Social y la tasa de temporalidad que CSIF considera «inasumible», ya que uno de cada tres empleados públicos de la región mantiene una relación laboral temporal con la Administración.