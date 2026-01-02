Castilla-La Mancha firma un noviembre histórico en turismo rural

Los alojamientos turísticos extrahoteleros de Castilla-La Mancha han marcado sus mejores registros de viajeros alojados y pernoctaciones estimadas para un mes de noviembre; y consolidan en los once primeros meses del año el mayor registro de la serie tanto en viajeros alojados y como en pernoctaciones para el conjunto de alojamiento de turismo rural.

El INE ha publicado hoy los datos de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del mes de noviembre del ejercicio 2025, que sitúan a Castilla-La Mancha, además, como la segunda comunidad autónoma más visitada durante el mes analizado.

Este dato ha supuesto que la región haya cerrado el mes de noviembre en el segmento de alojamiento rural con 36.841 viajeros alojados y con un total de 80.434 pernoctaciones registradas, cifras hacen que el sector marque el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. Supone un incremento del 4,6 por ciento en viajeros alojados y del 9 por ciento en pernoctaciones rurales respecto al dato de noviembre de 2024. Este crecimiento de la demanda en Castilla-La Mancha contrasta además con el retroceso registrado a nivel nacional tanto en viajeros como en pernoctaciones, lo que muestra que la región mejora sus cifras con respecto al año pasado, mientras que el conjunto nacional ha tenido un comportamiento negativo.

Castilla-La Mancha es el segundo destino que más ha crecido en pernoctaciones rurales en noviembre con una cuota de mercado además un 12,4 por ciento, la más elevada registrada hasta la fecha para un mes de noviembre. Del total de viajeros que optaron por alojamiento rural lo hicieron en algún destino de la región lo que hace que sea el segundo destino más visitado en este mes.

Máximos históricos en el conjunto del alojamiento reglado

Con estas cifras, Castilla-la Mancha registra un importante crecimiento en demanda de alojamiento rural para el periodo de los primeros once meses del año. Las pernoctaciones han crecido un 15 por ciento con respecto al periodo enero-noviembre del año anterior y los viajeros alojados en un 14,4 por ciento, lo que marca un récord en la demanda del alojamiento rural para el acumulado enero-noviembre 438.805 viajeros alojados en la región y 981.131 pernoctaciones en lo que va de año.

Estas cifras hacen que, a falta de incorporar al análisis los datos del mes de diciembre, 2025 ya ha superado el máximo anual de demanda en alojamiento rural establecido en 2024, siendo el tercer destino por comunidades autónomas que más crece en viajeros y pernoctaciones rurales hasta noviembre

Asimismo, en el total de alojamiento reglado también ha sido el mejor noviembre de la historia con 235.443 alojados y 450.187 pernoctaciones en la región, y un notable crecimiento de la demanda en el total de alojamiento reglado tanto en viajeros como en pernoctaciones, un 5,7 por ciento y un 4,9 por ciento, lo que hace la demanda en alojamiento turístico reglado se encuentre en cifras de máximos históricos en la región para un periodo de los once primeros meses del año a falta de conocer los datos de diciembre.