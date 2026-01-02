AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 3 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. No se descartan brumas y bancos de niebla dispersos al final del día en zonas de montaña de la mitad oriental. Se esperan lluvias débiles y chubascos aislados que serán más intensos en el tercio occidental.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas permanecerán sin cambios o en ascenso ligero en Guadalajara, norte de Cuenca y noroeste de Toledo y en descenso en el resto, que podrá ser localmente notable en Ciudad Real y sur de Albacete. El viento soplará flojo con predominio de la componente este.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados en Albacete, entre los 5 y los 10 en Ciudad Real, entre 6 y 14 grados en Cuenca, entre 5 y 12 grados en Guadalajara y entre 7 y 10 grados en Toledo.