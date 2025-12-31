Ya hay fecha para los primeros exámenes de las oposiciones de sanidad en Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación con las fechas, horas y lugares para la realización de la prueba selectiva de la fase de oposición de los procesos convocados.

El próximo 28 de febrero tendrán lugar los primeros exámenes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Sescam correspondiente a 2023 y 2024, en total 5.381 plazas en lo que es la convocatoria más amplia de las realizadas en el sistema sanitario público autonómico.

Los primeros exámenes serán para el personal facultativo y tendrán lugar el 28 de febrero, y los demás se irán sucediendo hasta el 25 de abril.

Las ofertas de empleo público del Sescam para 2023 y 2024 ascienden a 5.381 plazas, de las que 4.590 son de acceso libre (273 de ellas para el acceso de personas con discapacidad) y 791 de promoción interna (41 de ellas para el acceso de personas con discapacidad).