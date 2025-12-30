Ocho proyectos de Castilla-La Mancha entre los beneficiarios de ayudas del Gobierno para reforzar el almacenamiento energético

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027) a 126 proyectos –ocho de ellos en Castilla-La Mancha– que reforzarán el almacenamiento energético a gran escala en todo el país, según el resultado definitivo de la convocatoria de ayudas que lanzó para impulsar proyectos de esta tecnología.

Según informó en un comunicado el Ministerio, el éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, ha obligado a incrementar finalmente en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.

Entre los beneficiarios destacan, sobre todo, los proyectos de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguidos por las baterías ‘standalone’ (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 gigavatios (GW) de potencia adicional y 9,4 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento.

Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.

Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. Esta línea de incentivos (Pinalm) se financia con fondos europeos del programa Feder 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio.

ANDALUCÍA, CON 31 PROYECTOS, LA COMUNIDAD CON MÁS PROYECTOS

Por comunidades autónomas, Andalucía acogerá 31 proyectos, la Comunitat Valenciana 15 y Galicia 11, entre las más destacadas. Les siguen Castilla-León (10) y Cataluña y Canarias, ambas con nueve. Extremadura y Castilla-La Mancha desarrollarán ocho cada una, y siete para Aragón y Comunidad de Madrid, respectivamente. El resto se reparte entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.

Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos los beneficiarios podrán solicitar al IDAE anticipos de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida, de acuerdo con las condiciones reflejadas en las bases de la convocatoria.

El gabinete dirigido por Sara Aagesen destacó que este impulso al desarrollo del almacenamiento energético «contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente».

Además, indicó que con el refuerzo de esta tecnología se logrará también «una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión de las mismas».

Asimismo, el Ministerio subrayó que se espera que el incremento de este tipo de instalaciones y la mejora de la disponibilidad de las fuentes renovables redunden en menores costes de la energía.

«Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como por el Plan REPower EU», dijo.

SE SUMAN A OTROS 730 MILLONES

Estas ayudas Feder al almacenamiento energético se suman a anteriores programas de apoyo específicos ejecutados por el Ministerio y el IDAE con cargo a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Líneas de subvenciones a instalaciones innovadoras de almacenamiento hibridado, ‘standalone’, térmico y de bombeos reversibles, así como a proyectos de I+D y en islas, entre otras, que han sumado incentivos por valor de 730 millones.