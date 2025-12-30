La millonaria inversión que Castilla-La Mancha destinará a reforzar la atención a mayores en municipios pequeños en 2026

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución por la que se convocan las subvenciones dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de plazas en residencias y centros de día, así como para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la autonomía personal y el envejecimiento activo.

Lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha señalado en que la convocatoria de 2026 está dotada con cerca de 18,2 millones de euros, lo que supone un aumento de 932.000 euros con respecto a la convocatoria de 2025.

Se trata de subvenciones dirigidas a entidades de ámbito territorial inferior al municipio, municipios, mancomunidades y agrupaciones municipales de la región. Son una línea de apoyo con impacto directo en los servicios sociales de proximidad, porque permiten que las personas mayores puedan permanecer en su entorno, con calidad de vida y recibiendo todos los cuidados necesarios, tal y como ha recalcado la consejera.

La convocatoria consiste, además, en dos líneas de ayuda. La primera tiene por objeto subvencionar el mantenimiento de plazas en residencias y centros de día y tiene un importe asignado de 12 millones de euros y, en cuanto a la segunda línea, que cuenta con una dotación de 6,2 millones de euros, está destinada al desarrollo de programas relacionados con el envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal realizados en viviendas, apartamentos y centros de mayores.

El total de personas mayores beneficiarias asciende a cerca de 1.600, tanto en atención residencial como en centros de día. Asimismo, van a recibir estas subvenciones en torno a 64 centros de mayores y unos 108 programas municipales. La portavoz ha puesto el foco en que “apostar por los servicios sociales en el medio rural significa, ante todo, cuidar de las personas allí donde han construido su vida”.

Esta convocatoria se traduce, por tanto, en recursos “que cuidan a nuestra gente, a la vez que fijan población en los pueblos”, ha incidido Padilla, a la vez que ha recalcado que ninguna persona mayor en Castilla-La Mancha se debe sentir sola o desatendida por el simple hecho de vivir en un municipio pequeño.

En este sentido, ha destacado la importancia de la inversión en bienestar social desde el ámbito local, puesto que el “mejor antídoto” contra la despoblación es la “tranquilidad y la certeza de saber que hay una red pública que sostiene, cuida y acompaña, independientemente del código postal”.