El PSOE de Castilla-La Mancha exalta a García-Page como la «figura más influyente de España» ante un Núñez en su «máximo nivel de esperpento»

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha erigido la figura del responsable autonómico, Emiliano García-Page, como «la figura más influyente de España» por sus valores de «honestidad y coherencia política», un perfil en el que la ciudadanía «se reconforta».

Esa es la «clave del éxito» del PSOE de Castilla-La Mancha y del Gobierno autonómico, estancias que saben «decir francamente cuál es el modelo, visión y proyecto que los ciudadanos están pidiendo».

En rueda de prensa este martes, ha contrapuesto el trabajo de la oposición de Castilla-La Mancha, que ha llegado a este año «al máximo nivel de esperpento» por parte del líder del PP regional, Paco Núñez.

Y es que entiende que su forma de «mentir a los ciudadanos», llegando a «manipular un vídeo», es un «ejemplo de lo que no se puede hacer y de cómo se patean los códigos deontológicos y privados».

«Mentiras y manipulaciones que son el pan nuestro de cada día. Los ciudadanos juzgarán», ha afirmado Maestre, quien ha pedido al PP para 2026 que «deje el enredo».

Para Maestre, lo que queda es que «hay una mala oposición, que no defiende los intereses de los ciudadanos y que ha dimitido de su responsabilidad».