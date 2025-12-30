El balance del Gobierno de Castilla-La Mancha en este 2025

Castilla-La Mancha ha despedido 2025 con un balance que invita a la confianza y al optimismo por ser un año en el que la región se ha consolidado como un territorio que avanza desde la estabilidad, el diálogo y el cumplimiento de los compromisos, tal y como ha subrayado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, tras el último Consejo de Gobierno del año. Un ejercicio que deja cifras históricas de empleo y en el que el Ejecutivo presidido por García-Page no ha dejado de trabajar por la cohesión social y en el refuerzo continuo de los servicios públicos, tal y como ha destacado su portavoz.

Padilla ha comenzado su alocución señalando que 2025 deja una idea “muy clara” y es que a Castilla-La Mancha le sienta bien “la estabilidad, la coherencia y la honestidad”. Una forma de gobernar que se traduce en una comunidad que “progresa, crece, tiene energía, tiene futuro y es una región en la que la gente quiere vivir”, gracias a políticas públicas sostenidas en el tiempo y al diálogo permanente con los agentes sociales. “Una tierra que, aunque parte de más atrás, se ha situado en posiciones de liderazgo, y a la que hoy miran muchos territorios por el clima de confianza y por su modelo de políticas públicas”, ha señalado.

A ojos de la portavoz del Ejecutivo regional, el empleo es uno de los mejores reflejos del avance de la región. Castilla-La Mancha ha alcanzado este año un hito histórico con 940.000 personas ocupadas, la cifra más alta registrada nunca en la región. Frente a la destrucción de empleo día a día que se producía hace una década, hoy se crean 53 puestos de trabajo diarios, ha remarcado la portavoz.

De hecho, también en el plano económico, Padilla ha incidido en que la región se sitúa como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor crecimiento del producto interior bruto en la última década. A ello se suma la recuperación de la confianza, que refleja en el reconocimiento de los mercados y de las agencias de calificación, así como en el interés empresarial por invertir y emprender en Castilla-La Mancha, que además sigue batiendo récords en exportaciones, por encima de la media nacional. “Estamos convencidos de que esto es posible gracias a los mayores estímulos que ofrecemos desde el Gobierno”, ha señalado.

Si bien este crecimiento no se ha producido de manera aislada, ha continuado Padilla, y ha puesto el foco en que la clave es una intensa actividad de concertación social ya que, ha dicho, Castilla-La Mancha es una de las regiones donde más acuerdos se firman cada año, además “por convicción, no por necesidad”. El acuerdo Horizonte 2030, que permitirá movilizar cerca de 16.000 millones de euros para seguir transformando la región, es un buen ejemplo de ello. “En otros lugares el ruido político lo invade todo, pero en Castilla-La Mancha hemos apostado por la normalidad, por dejar a un lado el espectáculo y centrarnos en resolver los problemas reales de la ciudadanía”, ha remarcado la consejera.

Compromiso social

El refuerzo de los servicios públicos ha sido otro pilar de 2025. En Educación se ha instaurado la gratuidad de la educación de dos a tres años, se han inaugurado escuelas infantiles en las cinco provincias y se ha consolidado la Universidad de Castilla-La Mancha como una de las más accesibles del país, ha desarrollado la portavoz.

En Sanidad, el Gobierno regional ha proseguido con el aumento de la inversión, a la vez que ha continuado su apuesta por la tecnología más avanzada. Destaca, por ejemplo, la renovación completa de los mamógrafos de la sanidad pública y la inauguración de una infraestructura clave como es el nuevo hospital público de Cuenca.

Desde que gobierna García-Page, el compromiso con la atención a las personas mayores ha tenido un papel central y su portavoz ha querido recordar que este 2025 se ha celebrado el 25 aniversario del programa de Termalismo Social, por el que han pasado más de 151.000 personas. Asimismo, Castilla-La Mancha ha revalidado su liderazgo nacional en la valoración de los servicios de dependencia y ha llegado incluso a situarse como la Comunidad Autónoma mejor valorada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

El compromiso social del Ejecutivo autonómico se ha reflejado igualmente en la lucha contra la violencia de género, durante un año en el que no se ha dejado de lado la coordinación institucional. También en la protección de la infancia, con la creación de la Mesa contra el Acoso Escolar, “una iniciativa pionera a nivel nacional”, tal y como ha expresado la portavoz.

Las políticas dirigidas a la juventud continúan siendo prioridad, especialmente en materia de vivienda, ha apuntado la consejera. En 2025 se ha convocado por tercera vez el bono alquiler joven, se ha impulsado la vivienda pública, se han aprobado deducciones fiscales y se han reducido impuestos para facilitar el acceso a la vivienda, al tiempo que se ha reclamado un pacto nacional que aborde este desafío.

Un Gobierno con voz propia

A todo ello, se suma la toma en consideración en el Congreso de la reforma del Estatuto de Autonomía, uno de los hitos políticos más importantes del año. En un contexto nacional marcado “por la tensión y el bloqueo”, Esther Padilla ha recordado que Castilla-La Mancha “volvió a ser noticia” por conseguir un acuerdo entre los dos principales partidos de nuestro país, con un 85 por ciento de apoyo en la Cámara Baja. En palabras de la portavoz, se trata de “un Estatuto pionero porque blinda el Estado del Bienestar, fruto del acuerdo aquí en nuestra región”.

A lo largo de este año, Castilla-La Mancha ha reforzado también su presencia en los foros europeos, defendiendo los intereses de la región en cuestiones clave como la protección del sector agroalimentario frente a los aranceles, la defensa del agua y el rechazo a los recortes planteados en la Política Agraria Común. “Castilla-La Mancha tiene voz propia, y cada vez es más escuchada y respetada por su coherencia y sensatez”, un aspecto que según la portavoz influye, “junto con el resto de los ingredientes, en conseguir que las cosas funcionen bien”. En efecto, Castilla-La Mancha va a terminar el año 2025 como el mejor año turístico de su historia, superando los cuatro millones de pernoctaciones y, además, ganando población año tras año.

La portavoz del Gobierno regional ha querido cerrar este balance con un recuerdo a quienes han perdido la vida este año, un reconocimiento al trabajo de los servidores públicos y de los efectivos del Plan Infocam, así como mostrando su agraasdecimiento a la ejemplaridad de la sociedad castellanomanchega en momentos críticos.

Por su parte, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha prometido que, de cara a 2026, “un año en el que se espera un intenso ciclo electoral autonómico”, en Castilla-La Mancha el Ejecutivo va a seguir cumpliendo como hasta ahora con su programa electoral y atendiendo los compromisos que adquirió con la ciudadanía. “Todo ello, sin ruido, sin confrontación estéril”, ha señalado Padilla con respecto al rumbo que quiere seguir manteniendo el Gobierno de García-Page en el próximo año.