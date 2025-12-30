Castilla-La Mancha cierra el año con los mejores datos de dependencia de su historia; los detalles

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado hoy en Guadalajara que la región despide el año 2025 “con los mejores datos de dependencia de su historia”, consolidándose como la Comunidad Autónoma de referencia en España en la atención y protección a las personas en situación de dependencia.

Durante su visita a la residencia de mayores ‘Los Olmos’ de Guadalajara, en el marco de un acto navideño que ha reunido a personas mayores y usuarios del Centro Ocupacional ‘Virgen de la Salud’ en una jornada de convivencia, la consejera que ha estado acompaña de la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil, ha adelantado que, a falta del cierre oficial que se producirá la próxima semana, el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha atiende ya a más de 82.000 personas beneficiarias, lo que supone cerca de 4.000 nuevas familias atendidas de manera diaria a través de los distintos servicios y prestaciones.

“Hoy podemos afirmar con orgullo que Castilla-La Mancha ha construido uno de los sistemas de dependencia más sólidos, más justos y más humanos de España”, ha subrayado García Torijano, quien ha destacado que en 2025 se han reconocido alrededor de 118.000 prestaciones o servicios, once mil más que en 2024, “lo que demuestra que seguimos creciendo, mejorando y respondiendo mejor a quienes nos necesitan”.

Foto: Dependencia/ JCCM

En la provincia de Guadalajara, la consejera ha puesto en valor que actualmente hay 8.600 personas beneficiarias y 12.400 prestaciones activas, reflejo del esfuerzo sostenido del Gobierno regional y del compromiso con la provincia. Además, ha resaltado que Guadalajara lleva 34 meses reduciendo los tiempos de resolución de expedientes de dependencia, situándose en 114 días, un plazo que es ya un tercio de la media nacional, mientras que la media de Castilla-La Mancha se sitúa en 166 días.

“Reducir los tiempos de espera significa dar tranquilidad, seguridad y dignidad a miles de familias. Significa llegar antes y llegar mejor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, ha afirmado Bárbara García Torijano.

Asimismo, la consejera ha recordado que, según los últimos datos publicados por el IMSERSO correspondientes al último trimestre, Castilla-La Mancha se consolida como la segunda comunidad autónoma de España tanto en número de plazas residenciales como en plazas públicas, reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con “un sistema de cuidados sólido, accesible, cercano y de calidad”.

García Torijano ha querido dedicar un reconocimiento especial en estas fiestas navideñas a las personas trabajadoras del Sistema de Dependencia y de los Cuidados: “Quiero agradecer el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad de todas las personas que, desde lo público, lo privado y el Tercer Sector Social, hacen posible cada día que este sistema funcione. Este éxito no es del Gobierno; es un éxito colectivo de toda Castilla-La Mancha”.

La jornada ha concluido con un emotivo encuentro intergeneracional en el que residentes y usuarios del centro ocupacional han compartido villancicos y momentos de convivencia, reforzando el espíritu comunitario y el valor social de estos recursos.