Un brasero eléctrico vuelve a ser el causante de un tremendo susto en este pueblo de Ciudad Real

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Puerto Lápice, Ciudad Real, a las 0:56 de la madrugada de este lunes 29 de diciembre.

Se ha producido en una vivienda unifamiliar situada en la Avenida Juan Carlos I, donde se ha iniciado un incendio causado por un brasero eléctrico. Según parece, el aparato ha prendido las faldas de una mesa camilla.

La afectada es una mujer de 84 años, con iniciales C.O.L. y, según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, la señora resultó herida tanto por quemaduras como por inhalación de humo.

Además, fue atendida en el lugar de los hechos por el médico de urgencias y trasladada por una UVI móvil al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Aparte de los sanitarios también estuvieron bomberos de Alcázar y Guardia Civil.