Novedades en los programas de FP en el Ámbito Laboral de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado su compromiso para mejorar la empleabilidad de los trabajadores desempleados y ocupados de la de la región, con la movilización en estos últimos días del año de más de 27,6 millones de euros, para dar cobertura y mejorar la cualificación profesional de más de 20.250 personas. Así lo ha destacado la directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy para informar de estas nuevas iniciativas que el Gobierno regional va a poner en marcha en el ámbito de la cualificación profesional, y que la consejera anunció la pasada semana, en el marco de las decisiones adoptadas en Consejo de Gobierno.

Entre ellas, dos importantes líneas como la Línea Sectorial de formación profesional, dotada con 13,7 millones de euros, y la próxima publicación, este viernes, de la convocatoria de Modalidad II con compromiso de contratación, dotada con tres millones de euros, «lo que significa que vamos a movilizar más de 16,7 millones de euros en el ámbito de la formación profesional en el ámbito laboral para dar una oportunidad de formación y cualificación a cerca de 2.000 personas desempleadas de la región, y lo que es más importante, con un compromiso de contratación en ambas líneas de entre el 30 y el 40 por ciento, lo que quiere decir que muchas de las personas participantes en estas líneas, acabarán teniendo un contrato de trabajo en nuestra región».

Roldán ha subrayado que la nueva convocatoria de la Línea Sectorial de los programas duales de formación profesional en el ámbito laboral, la línea 5, es «como al presidente García-Page le gusta denominar, una formación a la carta para nuestro mercado de trabajo, porque tiene la capacidad de adecuarse a la demanda de los sectores estratégicos de Castilla-La Mancha».

La nueva convocatoria de la Línea Sectorial dotada con 13,7 millones de euros pretende llegar a más de 630 personas desempleadas que se beneficiarán del medio centenar de cursos y acciones formativas. Además, incluye como novedad, además de los sectores estratégicos habituales, aquellos proyectos de singular interés relacionados con la formación en videojuegos, inteligencia artificial, blockchain o ciberseguridad, y la convocatoria se abrirá después de la publicación del decreto en el DOCM el próximo día 12 de enero de 2026 y hasta el 31 de octubre de 2026, según ha detallado la directora general.

A esta aprobación, cuya convocatoria tendrá reflejo próximamente en el DOCM, se suma además la publicación este viernes de la Modalidad II con compromiso de contratación, que conlleva un 40 por ciento de contrataciones en los tres meses siguientes al término de la acción formativa, y que va a dar una oportunidad de empleo a 1.300 personas, con una inversión de tres millones de euros.

Asimismo, Roldán ha señalado que estas «no son las únicas convocatorias que están teniendo reflejo en las decisiones de Gobierno estos días, porque también hemos elevado a definitiva, a través del Tablón de Anuncios, la convocatoria de Modalidad I, en este caso dirigida a personas ocupadas, aprobando de manera definitiva 10,9 millones de euros para formar a 18.250 personas a través de 1.128 acciones formativas.

Todo ello conlleva, según ha remarcado la directora general, que «en estos últimos días del año, y siguiendo con nuestro compromiso por convertir la formación y la cualificación en la mejor herramienta para la mejora de la empleabilidad de las personas, hayamos movilizado más de 27,6 M€, entre las dos convocatorias nuevas y la resolución definitiva de la Modalidad I, con los que vamos a dar cobertura a la mejora de la cualificación profesional de más de 20.250 personas en Castilla-La Mancha.

Compromiso con las personas con mayores dificultades de inserción laboral

Un compromiso firme y decidido del Gobierno regional en materia de formación que se suma a otros esfuerzos que Roldán ha repasado, poniendo a su vez en valor la puesta en marcha del IV Plan de Formación Profesional «que ha cumplido su primer año de vida con una inversión de 2.000 millones de euros para conseguir una formación profesional integral e integrada junto con la Consejería de Educación, con la que siempre trabajamos siempre de la mano».

También en el apoyo a la formación de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la reserva de plazas en los programas de empleo, reeditando próximamente el programa dirigido de manera específica a la formación y cualificación de mujeres víctimas de violencias de género, y habiendo formado en los últimos años a 77 mujeres en esta situación de vulnerabilidad en la región, «porque la formación y el empleo es un primer paso para la necesaria independencia económica que puede ser crucial para salir de la situación en la que se encuentra». Y, además, impulsando la acreditación de competencias profesionales de las personas de mayor edad, lo que se refleja en que «el 70 por ciento de las solicitudes que estamos atendiendo en el programa Acredita, correspondientes a personas desempleadas, son de personas mayores de 40 años», según ha concluido Roldán.