CSIF urge a las administraciones públicas de Castilla-La Mancha a aplicar subida salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a las corporaciones locales celeridad en la aplicación de la subida salarial a los empleados públicos firmada con el Gobierno central y que es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas.

CSIF pone el ejemplo de las diputaciones de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, así como los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, que ya han abonado en este mes de diciembre la subida del 2,5 por ciento correspondiente a 2025, incluyendo los atrasos con efectos a 1 de enero, y pide al resto de corporaciones locales que no dilaten esta subida tan necesaria para acabar con la congelación salarial que sufren los trabajadores públicos, tal y como han indicado en una nota de prensa.

La Diputación de Cuenca, además de los ayuntamientos de Guadalajara y Toledo, ya han confirmado que harán efectiva esta subida en la nómina de enero, pero hay corporaciones locales que todavía no la han llevado a cabo.

En total, y de acuerdo a los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas relativos a julio de 2025, más de 35.718 trabajadores de administraciones locales se beneficiarán de esta subida en Castilla-La Mancha.

En este mes de diciembre también se ha ejecutado la subida para los trabajadores de la Administración General del Estado, Justicia y Universidad de Castilla-La Mancha. En enero, junto a la subida prevista del 1,5% para 2026 (se sumaría un 0,5% si el IPC de 2026 es igual o superior a 1,5%), se abonará a los trabajadores de la Junta de Comunidades y Correos.

María de los Ángeles Ruiz, vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, sostiene que «es una subida muy necesaria, teniendo en cuenta además la importancia de los empleados municipales, que son quienes permiten que todo funcione, que nuestros pueblos y ciudades avancen y que los servicios lleguen a la ciudadanía con calidad».

El Acuerdo Marco firmado por CSIF con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública contempla un incremento salarial del 11,4% hasta 2028 (2,5% en 2025; hasta un 2% en 2026; 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base).