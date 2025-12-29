Castilla-La Mancha habilita solo este lunes distintos puntos para vacunarte de la gripe sin cita previa

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ciudadanía, y exclusivamente este lunes 29 de diciembre, 16 puntos de vacunación frente a la gripe en distintas partes de la geografía regional, sin cita previa Los centros estarán abiertos hasta las 20:00 horas y disponibles para la población en general.

La directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Montserrat Hernández, desde el Centro de Salud 4 de Cuenca, ha explicado que “es muy importante para nosotros resaltar que en estos días de reuniones familiares, de juntarnos con amigos, con niños, también coincidimos con personas más vulnerables, mayores, con patología crónica y por ello la importancia de la vacunación”.

Con este día, ha proseguido Hernández, “pretendemos además demostrar la importancia de la vacunación como la herramienta más eficaz de prevención ante la infección de complicaciones respiratorias graves”.

La directora general ha remarcado que “este día es un día a nivel regional sin cita previa, con 16 puntos, en centros de salud habilitados para ello y queremos seguir siendo una de las comunidades que consigue unas coberturas de las más altas a nivel de toda España a nivel de vacunación”.

En ese sentido, Hernández ha declarado que en la región “ahora mismo estamos aproximadamente en un 58 por ciento de cobertura de vacunación en personas mayores de 60 años”.

Asimismo, ha explicado que “tenemos más de 32.000 niños entre 6 y 59 meses vacunados y en total, ahora mismo las vacunas que llevamos administradas en toda la región, para toda la población, son alrededor de 470.000 vacunas”.

Para concluir, la directora general de Cuidados ha explicado que “como ven, por parte de la Consejería de Sanidad y el SESCAM es un compromiso claro con esa mejora de las coberturas y, sobre todo, con la prevención para evitar ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias”.

Centros donde se pueden vacunar en la jornada de hoy sin cita previa

En la provincia de Albacete están disponibles el Centro de Especialidades de la calle San Juan en la capital, el Centro de Salud de Almansa, el Centro de Salud de Caudete, el Centro de Salud Hellín 2 y el Centro de Salud de Villarrobledo.

En la provincia de Ciudad Real, el Centro de Salud Ciudad Real III en la capital, el Centro de Salud de Herencia, el Centro de Salud de Manzanares, el Centro de Salud de La Solana, el Centro de Salud Barataria de Puertollano, el Centro de Salud Tomelloso 1 y en el Hospital de Valdepeñas se administrará la vacuna en la sala de Extracciones.

En la provincia de Cuenca, está disponible el Centro de Salud Cuenca 4. En la provincia de Guadalajara en el Centro de Salud Los Manantiales. En la provincia de Toledo, en el Centro de Salud de Buenavista y en Talavera de la Reina en el Centro de Salud Río Tajo.