El peligro invisible irrumpe en una casa de Toledo: hay cuatro afectados

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado afectadas este sábado por intoxicación por monóxido de carbono producido por un generador de gasolina dentro de una habitación de una vivienda de la localidad toledana de Consuegra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente ha tenido lugar a las 0.39 horas en una vivienda de la calle Urda.

Los afectados son dos mujeres de 68 y 31 años y dos niños de 11 y 4 años. Los cuatro han sido atendidos por un médico de Urgencias y posteriormente trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

También han formado parte del operativo efectivos de la Policía Local y bomberos de Orgaz.