AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 28 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos, con probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en los sistemas Central e Ibérico, en las sierras de Segura y Alcaraz y en el extremo oriental de Albacete.

Se esperan precipitaciones, débiles en general, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en las sierras de Segura y Alcaraz, donde podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales, y que serán menos probables por la mañana en Guadalajara y en el norte de Cuenca.

Las temperaturas mínimas irán en aumento, que podría ser localmente notable en la Mancha y en el valle del Tajo y las máximas seguirán con cambios ligeros predominando los aumentos en Guadalajara. Se esperan heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico.

Los vientos soplarán de este y nordeste, flojos en general aunque con intervalos moderados en la Mancha durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 10 grados en Albacete, entre los 5 y los 12 en Ciudad Real, entre 6 y 11 grados en Cuenca, entre 4 y 13 grados en Guadalajara y entre 6 y 11 grados en Toledo.