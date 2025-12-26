Conmoción en un pueblo de Toledo: detenido por el brutal homicidio de un vecino

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Torpedo-To, ha detenido al presunto autor del homicidio de una persona en la localidad de Cebolla (Toledo). Los hechos ocurrieron el pasado día 21 de diciembre tras una reyerta entre varias personas en un bar de dicha localidad.

Tras la muerte de esta persona, los agentes iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido, pudiendo constatar que en la madrugada del día 21 se había producido una primera pelea en un bar de Cebolla, donde estaba implicado el presunto autor de los hechos.

Tras la pelea, el presunto autor regresó al bar con un arma blanca de grandes dimensiones, agrediendo en el cuello a su víctima que falleció durante el traslado al hospital, debido a la gravedad de la herida.

Una vez que los agentes localizaron al presunto agresor, un varón de 38 años de edad, con antecedentes penales por hechos violentos, procedieron a su detención.

La operación ha sido llevada cabo por Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en coordinación con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística y dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina (Toledo).

ALERTCOPS

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.